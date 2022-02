Loạt ảnh thân thiết giữa Nhật Kim Anh và diễn viên Lợi Trần

Gần đây, Nhật Kim Anh - Lợi Trần thường xuyên xuất hiện bên nhau. Cả hai chụp ảnh tình tứ ở đời thường lẫn đi sự kiện. Ảnh: Yan Nhiều khán giả tò mò mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và đàn em kém 5 tuổi. Ảnh: Dân Việt Một số người cho rằng Nhật Kim Anh và Lợi Trần có mối quan hệ thân thiết do Lợi Trần trở thành đại sứ một thương hiệu của Nhật Kim Anh. Ảnh: Dân Việt Lợi Trần gây chú ý khi xuất hiện bên mẹ đẻ của Nhật Kim Anh. Ảnh: Dân Việt Nhật Kim Anh từng dự tiệc sinh nhật của Lợi Trần. Ảnh: Yan Cả hai chụp ảnh chung trong một buổi ra mắt gameshow The Champion 2021. Ảnh: FBNV Lợi Trần và Nhật Kim Anh cùng tham gia The Champion 2021. Ảnh: FBNV Theo Zing, Lợi Trần sinh năm 1990, tại Đồng Nai. Anh là diễn viên, từng đóng phim "Lật mặt 2", "79810", "Chim ưng đen", "Về quê ăn Tết". Ảnh: Yan Lợi Trần chia sẻ, anh khá đắt show đầu năm 2022 khi liên tục được mời đóng phim, làm gương mặt đại diện thương hiệu, tự mở công ty riêng. Ảnh: FBNV Nam diễn viên sinh năm 1990 sở hữu gương mặt điển trai, nam tính cùng vóc dáng săn chắc. Ảnh: FBNV Body 6 múi của Lợi Trần đốn tim nhiều khán giả nữ. Ảnh: FBNV Lợi Trần gây chú ý khi chia sẻ rằng anh sẽ hạn chế đóng vai phản diện, cảnh nóng. "Tôi đặt ra sứ mệnh cho mình trong điện ảnh là cống hiến những gì đẹp nhất, chất lượng và ý nghĩa nhất, do vậy bản thân người diễn viên phải chọn lọc vai diễn, lan tỏa thông điệp mong muốn qua vai diễn. Tôi hi vọng mình có thể là tấm gương để thế hệ diễn viên trẻ noi theo, và hơn hết, tôi không muốn hình ảnh nghệ thuật của mình làm ảnh hưởng đến gia đình, vợ con sau này", Lợi Trần nói. Ảnh: FBNV Xem video "Nhật Kim Anh bên con trai". Nguồn FBNV

