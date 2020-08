Loạt ảnh sao ngoại thích thú đồ ăn vỉa hè khi đến Việt Nam

Mấy ngày qua, sự việc nam người mẫu Trung Quốc tên Silves Chao phải lên tiếng xin lỗi khi chê phở Việt Nam hôi khiến dân tình sôi sục. Nhưng đây lại là dịp để các fan tích cực chia sẻ lại hình ảnh loạt sao ngoại thích thú đồ ăn vỉa hè khi đến Việt Nam. Tài tử Hàn Quốc Oh Sang Jin trong "Vì sao đưa anh tới" là một trong những sao Hàn rất thích ăn phở vỉa hè. Nghệ sĩ hài Lee Su Geun, ca sĩ Eun Ji Won (thành viên nhóm Sechkies) và MC Kang Ho Dong tấm tắc khen món phở bò của Việt Nam. Nữ ca sĩ Hàn Quốc Jin Ju yêu thích bánh mỳ Việt Nam, đặc biệt là món bánh mỳ tôm hến. Nữ ca sĩ thưởng thức món ăn với vẻ mặt vô cùng phấn khích trong chương trình "Ẩm thực đường phố" của VTV3. Cô còn nhấn mạnh: “Ẩm thực Việt Nam đối với Jin Ju rất là tuyệt vời, vì vậy tôi thích ăn hết tất cả các món ăn luôn”. Hài hước hình ảnh sao Kpop Lee Seung Hoon và Baek Ji Woong đội mũ bảo hiểm, đi dép lê ngồi ăn bánh mỳ bên lề đường ở Đà Nẵng. Ngôi sao điện ảnh võ thuật Trung Quốc Chân Tử Đan và bà xã mê mẩn đặc sản vỉa hè ở Hội An trong chuyến du lịch Việt Nam. Cả hai ghé hàng bánh mỳ Phượng nổi tiếng ở Hội An.Vợ chồng Chân Tử Đan "check-in" tại quán phở Liến ngon nức tiếng của Hội An. Á hậu Trái đất người Áo - Melanie Mader thích thú ngồi vỉa hè và thưởng thức món bún riêu cùng Hoa hậu Phương Khánh. Ảnh: Ngô Viết Đại Dương. Sau buổi fanmeeting ở Sài Gòn, tài tử xứ sở Chùa Vàng James Teeradon Supapunpinyo bị bắt gặp đang ngấu nghiến món bánh tráng nướng. Ảnh: Kênh 14. Katun - mỹ nhân "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân’’ cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của món bán bánh tráng nướng được bán trên vỉa hè. Sau buổi fanmeeting, cô nàng lập tức mua một chiếc và thưởng thức một cách ngon lành. Ảnh: Kênh 14. Xem video "Sao Hàn đổ bộ Hà Nội dự lễ trao giải AAA". Nguồn VTC:

Mấy ngày qua, sự việc nam người mẫu Trung Quốc tên Silves Chao phải lên tiếng xin lỗi khi chê phở Việt Nam hôi khiến dân tình sôi sục. Nhưng đây lại là dịp để các fan tích cực chia sẻ lại hình ảnh loạt sao ngoại thích thú đồ ăn vỉa hè khi đến Việt Nam. Tài tử Hàn Quốc Oh Sang Jin trong "Vì sao đưa anh tới" là một trong những sao Hàn rất thích ăn phở vỉa hè. Nghệ sĩ hài Lee Su Geun, ca sĩ Eun Ji Won (thành viên nhóm Sechkies) và MC Kang Ho Dong tấm tắc khen món phở bò của Việt Nam. Nữ ca sĩ Hàn Quốc Jin Ju yêu thích bánh mỳ Việt Nam, đặc biệt là món bánh mỳ tôm hến. Nữ ca sĩ thưởng thức món ăn với vẻ mặt vô cùng phấn khích trong chương trình "Ẩm thực đường phố" của VTV3. Cô còn nhấn mạnh: “Ẩm thực Việt Nam đối với Jin Ju rất là tuyệt vời, vì vậy tôi thích ăn hết tất cả các món ăn luôn”. Hài hước hình ảnh sao Kpop Lee Seung Hoon và Baek Ji Woong đội mũ bảo hiểm, đi dép lê ngồi ăn bánh mỳ bên lề đường ở Đà Nẵng. Ngôi sao điện ảnh võ thuật Trung Quốc Chân Tử Đan và bà xã mê mẩn đặc sản vỉa hè ở Hội An trong chuyến du lịch Việt Nam. Cả hai ghé hàng bánh mỳ Phượng nổi tiếng ở Hội An. Vợ chồng Chân Tử Đan "check-in" tại quán phở Liến ngon nức tiếng của Hội An. Á hậu Trái đất người Áo - Melanie Mader thích thú ngồi vỉa hè và thưởng thức món bún riêu cùng Hoa hậu Phương Khánh. Ảnh: Ngô Viết Đại Dương. Sau buổi fanmeeting ở Sài Gòn, tài tử xứ sở Chùa Vàng James Teeradon Supapunpinyo bị bắt gặp đang ngấu nghiến món bánh tráng nướng. Ảnh: Kênh 14. Katun - mỹ nhân "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân’’ cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của món bán bánh tráng nướng được bán trên vỉa hè. Sau buổi fanmeeting, cô nàng lập tức mua một chiếc và thưởng thức một cách ngon lành. Ảnh: Kênh 14. Xem video "Sao Hàn đổ bộ Hà Nội dự lễ trao giải AAA". Nguồn VTC: