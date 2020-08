Người mẫu Trung Quốc chê phở Việt Nam hôi gây bức xúc là ai?

Silves Chao đang bị cộng đồng mạng Việt ném đá sau khi chê phở Việt Nam hôi. Silves Chao tên thật là Châu Kiện Huy, sinh năm 1991, đến từ Ma Cau. Người mẫu Trung Quốc chê phở Việt Nam hôi đang sống ở Hàng Châu. Silves là người mẫu ảnh, hot boy mạng xã hội và là chủ một shop thời trang. Silves sở hữu gần 900.000 lượt theo dõi trên Weibo, hơn 85.000 lượt theo dõi trên Instagram. Nam người mẫu 29 tuổi còn được biết đến nhờ mối tình đồng giới. Silves Chao công khai hẹn hò đồng tính từ năm 2016. Giữa ồn ào chê phở Việt Nam, Silves liên tục phân trần. Anh nói: "Mọi người đã hiểu sai những gì tôi viết. Tôi đang nói về món ăn được mang đi từ nhà hàng đó, không phải món ăn Việt Nam. Tôi rất yêu Việt Nam. Về món phở chanh, quả thật đây là lần đầu tiên tôi ăn món phở có mùi rất đặc biệt. Có thể do nước mắm hoặc các nguyên nhân khác. Tôi đã không tìm hiểu sâu. Tôi xin lỗi khán giả Việt Nam vì sơ suất này". Mới nhất, Silves đăng tải lời xin lỗi bằng tiếng Việt: "Tôi rất tôn trọng văn hóa ẩm thực của các nước và rất yêu thích ẩm thực các nước, không hề có ý chê bai. Do văn hóa khác biệt gây nên nhầm lẫn khi đọc chữ, tôi nói ra là ý nói đến cửa hàng, chứ không phải ý nói đến món ăn Việt Nam. Do khẩu ngữ biểu đạt không chính xác, đã làm phiền tới mọi người nên tôi thành thật xin lỗi". Mời quý độc giả xem video "Bí quyết làm phở bò chuẩn vị Hà Nội". Nguồn VTC

