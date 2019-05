Lộ sự thật về cuộc hôn nhân của chồng cũ Hồng Nhung và vợ mới

Sau khi ly hôn ca sĩ Hồng Nhung, Kelvin Gilmore đã nhanh chóng kết hôn với Thiri Thant Mon. Được biết, Thiri là người nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư của chính phủ. Bên cạnh đó, Thiri Thant Mon còn được biết đến là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực trang sức đá quý ở Myanmar.

Sau đám cưới, chồng cũ Hồng Nhung và vợ mới thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, Thiri còn chia sẻ được chồng cưng chiều, thường xuyên nấu ăn sáng cho.

Mới đây, Thiri đăng tải hình ảnh mâm cơm là đồ ăn Hàn Quốc. Khi một người bạn hỏi tác giả của bữa ăn, nữ doanh nhân không ngại tiết lộ: "When Kev is at home, he mainly cooks for us" (Tạm dịch: Mỗi khi Kevin ở nhà, anh ấy luôn là người nấu ăn chính cho chúng tôi).

Có thể thấy, sau đám cưới, chồng cũ Hồng Nhung hết mực yêu thương và cưng chiều vợ. Gần đây, rộ lên thông tin, Thiri đang mang bầu. Theo đó, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung vừa đăng tải loạt ảnh mới ghi lại cảnh được ê kíp của tờ tạp chí về doanh nhân nổi tiếng - Bloomberg - phỏng vấn tại nhà. Thiri Thant Mon mặc chiếc đầm lụa màu xanh họa tiết ngồi trong phòng làm việc. Điều khiến cư dân mạng băn khoăn chính là vòng 2 to khác thường của vợ mới chồng cũ Hồng Nhung.

Trước đó, vợ mới người Myanmar của chồng cũ Hồng Nhung cũng đã đăng tải lên trang cá nhân vừa được "đào" lại. Không khó để nhận ra, bức ảnh này đã được chụp từ rất lâu, khi cả Thiri và Kevin Gilmore đều còn rất trẻ. Tuy nhiên, trong cơn bão bị cư dân mạng từ Việt Nam tấn công, Thiri đã gỡ bỏ ảnh này. Trước việc chồng cũ tái hôn, nữ ca sĩ Hồng Nhung giữ im lặng. Trên trang cá nhân, chị thường xuyên chia sẻ với người hâm mộ những khoảnh khắc chị tỏa sáng trên sân khấu. Thời gian gần đây, cô Bống tập trung nhiều vào công việc. Cô thường xuyên được mời tham gia vào những đêm nhạc có quy mô lớn. Giọng hát của nữ ca sĩ vẫn chạm được vào trái tim của rất nhiều người hâm mộ.

Gia đình hạnh phúc của cô Bống Hồng Nhung trước khi cặp đôi ly hôn. Bên cạnh đó, Hồng Nhung cũng dành nhiều thời gian cho các con. Nữ ca sĩ từng tâm sự, trước đây cô thường để cho chồng cũ quyết định mọi việc liên quan tới chuyện học hành, tương lai của các con. Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, cô chủ động hơn trong việc chăm sóc con cái. Cô thậm chí còn làm hội trưởng hội phụ huynh trong lớp học của con trai - Điều mà trước đây cô chưa hề nghĩ tới.



Nữ ca sĩ Hồng Nhung cũng từng tâm sự trên truyền thông, chị không phải là người quá yếu đuối. Chị có công việc, có khả năng độc lập về kinh tế nên việc bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không thể khiến chị suy sụp. Tuy nhiên, hai con của chị còn quá nhỏ. Nữ ca sĩ tiết lộ, cặp song sinh Tôm - Tép phải có sự tư vấn về tâm lý một thời gian sau khi bố mẹ đường ai nấy đi.