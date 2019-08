Lê Xuân Tiền lên tiếng khi Đỗ Mỹ Linh bị chỉ trích 'rất lười'

Cuộc đua kỳ thú 2019 đã phát sóng được 6 tập. Trong tập mới nhất, đội Xanh dương (Lê Xuân Tiền - Đỗ Mỹ Linh) đã về đích đầu tiên khi quyết định chọn nhiệm vụ Nhảy cóc (Nhảy cóc là thử thách nằm ngoài hành trình bình thường của chặng đua, chỉ 1 đội được thực hiện nhảy cóc. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, đội chơi phải quay trở lại hành trình bình thường và thực hiện hết các nhiệm vụ còn lại, thay vì phải trải qua hành trình bình thường như các đội).

Với nhiệm vụ nhảy cóc, người mẫu Lê Xuân Tiền và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh phải đi xe máy và tìm đường đến thác Vực Hòm tại xã An Lĩnh, huyện Tuy An, Phú Yên, với quãng đường di chuyển hơn 40km đầy hiểm trở. Tại thác Vực Hòm và Thác Dứa, đội chơi phải lặn xuống thác để tìm chìa khóa và gợi ý của chương trình.

Sau khi chương trình được phát sóng, nhiều khán giả cho rằng nhiệm vụ nhảy cóc của đội Xanh dương không quá khó. Vì vậy, chiến thắng của đội chơi này chưa thật sự thuyết phục trong tập 6. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng lên tiếng chỉ trích Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi cho rằng không chỉ riêng tập 6, mà ở 5 tập trước đó, người đẹp cũng ít tham gia thử thách, luôn để đồng đội thực hiện nhiệm vụ của chương trình.

Trong tập 6, đội Xanh dương đã về đích đầu tiên sau khi phải trải qua nhiều khó khăn.

Trao đổi với VietNamNet về những vấn đề này, diễn viên Lê Xuân Tiền cho biết trong quá trình thực hiện thử thách ở tập 6, đội Xanh dương đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vì thời lượng của chương trình có hạn nên không thể phát sóng tường tận cho mọi người thấy.

"Đội Xanh dương mất 7 giờ đồng hồ để thực hiện thử thách này. Bắt đầu từ 10h sáng và về đích lúc 5h chiều. Tôi rất may khi mình là người Phú Yên nên về phương hướng tôi khá là rành, nhưng thật sự tôi chưa bao giờ đến Tuy An. Trên đường di chuyển đến Vực Hòm, quãng đường dài tận 40km mà lại còn rất khó đi, do đường có nhiều đá và ổ gà, người để hỏi đường gần như rất ít vì nơi này hoang vu. Có những lúc, chúng tôi rất nản vì không biết mình có đang đi đúng hướng hay không.

Mất gần 2 tiếng thì chúng tôi mới đến được thác Vực Hòm. Sau khi phải lặn tìm chìa khóa ở dưới thác này rất lâu, chúng tôi lại bắt đầu di chuyển đến thác Dứa. Lúc này đã vào giờ trưa nên mọi người đều đói và mệt. Đoạn đường di chuyển đến thác Dứa cũng rất khó khăn vì nó là đường dốc núi. Có những đoạn đường, chúng tôi chỉ có thể bò để vượt qua.

Người quay phim cũng mệt không kém nên máy quay cũng đã bỏ lỡ những cảnh nguy hiểm trong đoạn đường này, như việc có một con rắn rất to, nó phóng ngang qua chân Mỹ Linh. Khi đó, cô ấy đuối quá rồi nên không còn biết gì cả. Cũng may là không bị cắn chứ không ở giữa rừng không biết phải làm sao.

Đói bụng và đuối sức nên đi gần 1 tiếng 30 phút mới đến thác Dứa. Sau đó, tôi lại phải lặn tiếp 40 phút ở dưới thác để tìm mật thư về đích. Tìm được mật thư, chúng tôi mừng quá nên quên mệt, quên đói quay lại chỗ lấy xe máy để về đích. Lúc đi về, do hỏi được đường tắt và tôi đã biết đường hơn nên chỉ đi hơn 1 tiếng là đến nơi", Lê Xuân Tiền kể lại.

Bên cạnh những khó khăn về địa hình, đội Xanh dương cũng gặp nhiều áp lực về tinh thần. Xuân Tiền kể lại anh được người dân cho biết ở dưới thác Vực Hòm từng xuất hiện lốc xoáy, có thể hút mọi thứ nếu vô tình chạm vào nó. Chính vì vậy, khi lặn xuống thác, anh đã rất lo sợ.

Nói về đồng đội Đỗ Mỹ Linh, nam người mẫu chia sẻ: "Thật ra, ngay từ đầu, chúng tôi đã thống nhất rằng thử thách thể lực sẽ do tôi làm, còn thử thách về trí tuệ, khéo léo sẽ do Linh làm.

Khi chung đội với Linh, tôi phải chấp nhận những điểm yếu của cô ấy. Đương nhiên, Linh cũng sẽ có những điểm mạnh mà mình cần. Sáu tập qua, không may cho cô ấy là các thử thách toàn phải dùng đến thể lực, và tôi là người làm nhiều hơn nên Linh bị trách móc về chuyện đó.

Mỹ Linh đang bị khán giả so sánh với hai đội Cam (Minh Triệu và Kỳ Duyên - PV) và Vàng (H'Hen Niê và Lệ Hằng - PV), khi người ta cũng là Hoa hậu nhưng họ đều thực hiện thử thách, còn Linh thì không làm. Đơn giản là vì Mỹ Linh có Xuân Tiền và tôi là nam. Nếu đội Cam và Vàng có một người đàn ông thì chắc chắn thử thách thể lực họ sẽ chọn đàn ông thực hiện.

Mỹ Linh không hề ỷ lại vào tôi. Cô ấy luôn gặp áp lực khi có một người đồng đội như tôi, vì dễ bị mang ra so sánh. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi làm hay Linh làm cũng như nhau vì chúng tôi chung một đội. Với lại, chúng tôi cũng muốn chọn ra người làm được tốt nhất để vượt qua những thử thách đó".

Tham gia chương trình, Mỹ Linh còn bị cư dân mạng chê bai khi đôi lúc có những lời nói suồng sã, không xứng với danh hiệu Hoa hậu mà mình đang giữ.

Khi được hỏi về điều này, Lê Xuân Tiền cho rằng: "Tôi thấy rất buồn khi Mỹ Linh bị cộng đồng mạng chỉ trích. Mọi người đang áp đặt Mỹ Linh là một Hoa hậu nên phải cư xử như thế này thế kia, rồi bị so sánh với hai Hoa hậu còn lại. Tôi thấy Linh rất vô tư, nhiều lúc mọi người đang mệt nên cô ấy nói đùa vui cho quên đi. Chứ thật ra Linh là một người rất dễ thương, điềm đạm và đa tài".

Diễn viên Gái già lắm chiêu 2 cho hay Mỹ Linh là người động viên và lo lắng cho anh rất nhiều khi chứng kiến đồng đội của mình đang thực hiện thử thách. "Mỹ Linh chỉ cần cổ vũ, động viên thôi, mọi thứ còn lại tôi nghĩ mình sẽ làm tốt được", anh nói.

Lê Xuân Tiền cho hay Mỹ Linh chỉ cần cổ vũ, động viên, mọi thứ còn lại anh sẽ làm.

Nhiều khán giả xem chương trình dành nhiều lời khen cho Lê Xuân Tiền khi anh luôn thể hiện sự ga lăng, giúp đỡ đồng đội và hiếm khi bực tức khi thực hiện nhiệm vụ. Nói về điều này, nam người mẫu chia sẻ: "Tôi là một người chịu lắng nghe và mình nghĩ rằng trong lúc đua, hai người cần có tinh thần đồng đội và sự hiểu nhau. Khi mình lớn tiếng, nó sẽ sinh ra những câu chuyện không tốt.