Lệ Quyên: 'Cố tình vùi dập, nghiệp báo gánh sao cho hết?'

Những ngày qua, Lệ Quyên vướng nhiều lùm xùm mệt mỏi khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Cô bị cho là "bằng mặt không bằng lòng" với Trang Pháp và bản thân được ưu ái quá mức tại chương trình. Sự việc chưa lắng xuống, mới đây nhất, nữ ca sĩ còn tố ai đó đang cố tình vùi dập sự nghiệp của mình.

Trên trang cá nhân của mình, Lệ Quyên viết: "Lượng công việc dày đặc liên tiếp, di chuyển các nơi, thiếu ngủ, show thường hát rất nhiều, Quyên vẫn nghĩ trong thời buổi khó khăn này, Quyên quá may mắn khi được bận rộn như thế nên luôn cố gắng chạy, chạy và chạy. Nhưng lần đầu tiên, đêm qua, trước khi lên sân khấu, Quyên có cảm giác muốn ngất đi vì đuối quá... Chúng ta, suy cho cùng, ai cũng vì cuộc sống mà phải miệt mài cố gắng.

Lao động chân chính, lương thiện thì đi đôi với mồ hôi nước mắt, cũng phải. Chúng ta mong muốn, mưu cầu sự thành công cho bản thân để kiếm sống, để tạo dựng sự nghiệp thì người khác cũng thế. Nếu bạn chưa may mắn thành công, cứ đam mê và nỗ lực đi. Bạn vì bản thân thì tốt rồi, nhưng từ trong suy nghĩ, bạn đừng tổn hại đến người khác. Nguời ta cũng giống bạn, đang mỗi ngày cố gắng để mong đuợc may mắn thành công. Vô tình tổn hại đã tệ rồi, cố tình vùi dập thì nghiệp báo gánh sao cho hết? Người làm, Trời nhìn... Là ai đi chăng nữa cũng chỉ để cuộc sống bình an, hạnh phúc, có một giấc ngủ thật sâu sau mỗi lúc lao động mệt mỏi về nhà. Nếu không chỉ là tồn tại lay lắt, không phải sống!"

Giữa loạt lùm xùm, Lệ Quyên lại bóng gió: "Cố tình vùi dập, nghiệp báo gánh sao cho hết!"

Lệ Quyên hiện vẫn chưa có thêm động thái mới nào.

Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến sự giáo dưỡng của gia đình để bản thân luôn hiểu chữ biết điều, biết sống tốt là như thế nào: "Cảm ơn bố mẹ dạy dỗ Quyên nghiêm khắc, cảm ơn cuộc sống nghèo khó giúp Quyên biết giá trị của cuộc đời này, để Quyên biết vươn lên, biết yêu thương, biết hy sinh. Cảm ơn cuộc đời cho Quyên quá nhiều, khán giả khắp nơi, mỗi ngày đều yêu Quyên nhiều hơn, chạy khắp nơi tung tăng, mệt thì làm nũng chút thôi chứ vẫn không quên chăm chỉ làm việc. Nay ốm, tâm sự dài ghê. Chúc mọi người tuần mới nhiều niềm vui!"

Hiện tại, dòng trạng thái này của Lệ Quyên được các trang mạng xã hội chia sẻ lại. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không nói thêm về nhân vật mà cô ám chỉ là ai. Sau đó, nữ ca sĩ cũng chỉ đăng tải những hình ảnh vui tươi và cho biết bản thân đang cố gắng tập trung vào công việc, cuộc sống chứ không lăn tăng gì thêm.