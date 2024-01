Cận cảnh biệt thự tân hôn bề thế của Diễm My 9X

Cách đây 1 tháng, Diễm My 9X lên xe hoa với ông xã doanh nhân Vinh Nguyễn. Trong lễ ăn hỏi, nữ diễn viên được nhà chồng tặng nhiều sính lễ như kiềng vàng, nhẫn kim cương và một căn biệt thự tân hôn làm quà cưới. Ảnh: Vietnamnet Biệt thự tân hôn của Diễm My 9X và chồng doanh nhân có màu trắng chủ đạo, 2 tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại. Ảnh: Vietnamnet Mới đây, diễn viên Diễm My 9X hé lộ căn bếp trong tổ ấm mới khiến nhiều người xuýt xoa. Khu vực nấu nướng rất rộng rãi và thoáng đãng. Tủ bếp màu trắng kết hợp đá vân may vừa sang trọng vừa tinh tế. Khu bếp được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại như máy hút mùi, máy rửa bát, tủ lạnh cỡ lớn... Diễm My 9X dành nhiều thời gian để tìm hiểu và lựa chọn thiết bị gia dụng phù hợp với phong cách của 2 vợ chồng. Tầng 1 ngôi nhà có màu vàng kem nhã nhặn. Các tầng trên màu trắng chủ đạo. Cửa ban công tầng 2 hình vòm phong cách châu Âu. Nhà thiết kế nhiều cửa sổ đón ánh sáng và không khí. Cổng sắt bên hông nhà bắt mắt với họa tiết uốn lượn mềm mại, bay bổng. Nguồn ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

