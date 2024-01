Biệt thự 5.000m2 của cụ bà bán rau xôn xao cộng đồng mạng

Cách đây vài năm, căn biệt thự rộng 5.000 m2 của bà lão nông dân Từ Thị Loan (tại thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Ảnh: Nguoiquansat Căn biệt thự nổi bật với vẻ nguy nga, tráng lệ được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại với màu sơn trắng chủ đạo. Ảnh: Người đưa tin Tòa nhà được xây dựng vào khoảng cuối năm 2016, gồm 4-5 tầng. Đi từ xa hơn 1km cũng có thể nhận ra nóc toà lâu đài. Ảnh: Nguoiquansat Phần chóp ngôi biệt thự được trang trí nhiều họa tiết cầu kỳ, bắt mắt. Ảnh: Vietnamnet Bên ngoài tòa nhà có nhiều họa tiết cầu kỳ, bắt mắt. Ảnh: Người đưa tin Dọc 2 phía trong và ngoài của dãy tường rào đồ sộ là hàng cây xanh to, cao cả chục mét. Ảnh: Nguoiquansat Cạnh góc tây Bắc của tòa nhà là một hồ nhân tạo rất lớn, diện tích ước chừng cả ngàn m2. Ảnh: Báo giao thông Hàng cây xanh được trồng xung quanh biệt thự. Ảnh: Báo giao thông Những họa tiết tinh xảo, cầu kì trên tường. Ảnh: Báo giao thông Phần tường bao đồ sộ cũng có những họa tiết cầu kỳ. Ảnh: Báo giao thông Bà Từ Thị Loan được biết là người làm nông, bán rau, nuôi trồng thuỷ sản. Chồng bà là liệt sĩ, một mình bà tần tảo nuôi 3 đứa con, 2 trong số đó hiện đang công tác trong lĩnh vực quân đội. Ảnh: Vietnamnet Nhiều người đoán, để xây được tòa nhà này, một phần do bà Loan tích cóp, phần khác do 3 người con đầu tư. Ảnh: NguoiquansatCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

