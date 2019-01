Lan Khuê khoe ảnh đẹp mặn mà sau khi lấy chồng đại gia

Vừa mới đăng ảnh “xả dáng” trong dinh thự tiền tỷ, Siêu mẫu Lan Khuê tiếp tục khiến người hâm mộ “điên đảo” bởi những bức hình mang phong cách nữ quý tộc hoàng gia với mắt kính và nón rộng vành. Trong loạt ảnh mới tinh người đẹp tự nhận mình “xấu” khi đặt góc may từ chính diện: “Lần thứ n xác nhận. Chụp che mặt bao đẹp”.

Từ sau ngày “về dinh” với doanh nhân John Tuấn Nguyễn, Lan Khuê ngày càng trở nên đẹp mặn mà cùng với phong cách sống quý tộc. Trước đây, người hâm mộ biết đến Minh Tú là một trong những siêu mẫu đẳng cấp trên sàn diễn thì giờ đây, người đẹp đã dần dà làm quen với cuộc sống của một “ngọc nữ” bên cạnh người đàn ông của cuộc đời mình. Dù cuộc sống có những nét thay đổi lớn từ sau khi “ép mình vào khuôn”, nhưng Lan Khuê đến thời điểm hiện tại đã là một trong những chân dài lọt top “kiều nữ và đại gia” có một mái ấm hạnh phúc đáng mơ ước. Với vẻ đẹp đã sang nay lại càng sang, Lan Khuê đích thị sinh ra là để có được cuộc sống quyền quý này. Trước đó, Lan Khuê đã đăng loạt ảnh bên trong ngôi nhà của gia đình mình. Ngôi nhà khá rộng, nội thất toàn bộ được phủ một lớp màu vàng hoàng gia lấp lánh, cầu thang được thiết kế hoa văn tỉ mỉ... Gia đình cô còn chu đáo chuẩn bị cả một cây quà rất lớn, "ai tới chơi cũng có quà mang về". Dinh cơ mới của hai vợ chồng cô là một căn biệt thự màu trắng, đồ sộ. Biệt thự gồm 3 tầng, có view nhìn ra sông, khoảng sân vườn rộng không khác gì khách sạn nghỉ dưỡng. "Nhà mợ như trung tâm dự tiệc vậy"; "Cầu thang nhà mợ dài như này chắc leo hết thanh xuân mới lên tới tầng 2", là những bình luận hài hước mà người hâm mộ nhắn nhủ đến siêu mẫu.



Lan Khuê kết hôn hồi tháng 10/2018 với doanh nhân Tuấn John. Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 hài lòng với cuộc sống viên mãn hiện tại. Cô từng chia sẻ đã kết hôn nhưng vẫn đang sống trong những ngày như thời còn hẹn hò. Bận rộn với công việc nhưng Lan Khuê vẫn là người vợ khá đảm đang, yêu thích nội trợ. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những món ăn tự tay vào bếp nấu cho chồng. Vào dịp lễ Giáng sinh, Lan Khuê khoe ảnh hạnh phúc bên ông xã, vòng 2 trông lùm xùm trong chiếc đầm xanh. Nhiều người cho rằng cô đang mang bầu.

Trong khi Lan Khuê khá kín tiếng về tin đồn bầu bí thì ông xã cô lại khiến nhiều người tin rằng chuyện cô có tin vui là thật. Khi người bạn hỏi: "Cái gì cũng có thể là mới bất kể có phải năm mới hay không", ông xã Lan Khuê liền hào hứng đáp lời: "True, but this year in particular, literally new everything, including a new person into this world haha" (Tạm dịch: Đúng thế, nhưng năm nay nói riêng, mọi thứ mới theo đúng nghĩa đen. Bao gồm cả việc có một người mới đến với thế giới này).

Fan mừng vì thần tượng có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào và chúc mừng cô sắp có thêm thành viên mới chào đời dù chưa nhận được lời xác nhận chính thức từ người đẹp.