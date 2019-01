Sự nghiệp của tác giả “Làng quan họ quê tôi” trước khi qua đời

Thông tin nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời vào lúc 19h50 ngày 7/1 được người thân của ông chia sẻ. Ảnh: Người lao động Cố nhạc sĩ sinh năm 1947, có gia đình nội ở Nghệ An, mẹ gốc Hà Tĩnh. Theo Tiền Phong, với vốn kiến thức từ những lớp sáng tác âm nhạc ngắn hạn trong quân đội, Nguyễn Trọng Tạo viết ca khúc từ năm 1970. Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo là tác giả của nhiều ca khúc đậm chất dân gian như "Làng quan họ quê tôi", "Đôi mắt đò ngang", "Tình ca bên một dòng sông", "Non nước Cao Bằng", "Mẹ tôi". Những bài thơ, trường ca của Nguyễn Trọng Tạo cũng được nhiều người biết đến như: “Một dại khờ một tôi", “Cỏ và mưa", "Con đường của những vì sao"... Tác giả ca khúc "Làng quan họ quê tôi" từng là Trưởng ban biên tập báo Thơ thuộc báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2003 đến 2004. Ngoài sáng tác nhạc, viết thơ, ông còn là họa sĩ. Nguyễn Trọng Tạo đã giành không ít giải thưởng văn học nghệ thuật như Giải thưởng thơ Nghệ An 1969, Giải thưởng đặc biệt của UBND tỉnh Hà Bắc năm 1981 cho ca khúc “Làng quan họ quê tôi”. Ở độ tuổi 70, nam nhạc sĩ sử dụng mạng xã hội khá thành thạo. Trên trang cá nhân, ông thường xuyên đăng hình ảnh, cập nhật thông tin mới nhất về mình. Tác giả "Làng quan họ quê tôi" bị tai biến nặng vào cuối năm 2017. Khi sức khỏe khá lên, ông được gia đình đưa lên Hà Nội để điều trị. Đến tháng 8/2018, ông xuất hiện trong đêm nhạc của đầu tiên của mình diễn ra tại Nghệ An. Hình ảnh nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo vào tháng 11/2018. Xem clip “Linh Phương thể hiện ca khúc Làng quan họ quê tôi trong Nhạc hội quê hương”. Nguồn: Youtube/ Điền Quân

Thông tin nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời vào lúc 19h50 ngày 7/1 được người thân của ông chia sẻ. Ảnh: Người lao động Cố nhạc sĩ sinh năm 1947, có gia đình nội ở Nghệ An, mẹ gốc Hà Tĩnh. Theo Tiền Phong, với vốn kiến thức từ những lớp sáng tác âm nhạc ngắn hạn trong quân đội, Nguyễn Trọng Tạo viết ca khúc từ năm 1970. Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo là tác giả của nhiều ca khúc đậm chất dân gian như "Làng quan họ quê tôi", "Đôi mắt đò ngang", "Tình ca bên một dòng sông", "Non nước Cao Bằng", "Mẹ tôi". Những bài thơ, trường ca của Nguyễn Trọng Tạo cũng được nhiều người biết đến như: “Một dại khờ một tôi", “Cỏ và mưa", "Con đường của những vì sao"... Tác giả ca khúc "Làng quan họ quê tôi" từng là Trưởng ban biên tập báo Thơ thuộc báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2003 đến 2004. Ngoài sáng tác nhạc, viết thơ, ông còn là họa sĩ. Nguyễn Trọng Tạo đã giành không ít giải thưởng văn học nghệ thuật như Giải thưởng thơ Nghệ An 1969, Giải thưởng đặc biệt của UBND tỉnh Hà Bắc năm 1981 cho ca khúc “Làng quan họ quê tôi”. Ở độ tuổi 70, nam nhạc sĩ sử dụng mạng xã hội khá thành thạo. Trên trang cá nhân, ông thường xuyên đăng hình ảnh, cập nhật thông tin mới nhất về mình. Tác giả "Làng quan họ quê tôi" bị tai biến nặng vào cuối năm 2017. Khi sức khỏe khá lên, ông được gia đình đưa lên Hà Nội để điều trị. Đến tháng 8/2018, ông xuất hiện trong đêm nhạc của đầu tiên của mình diễn ra tại Nghệ An. Hình ảnh nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo vào tháng 11/2018. Xem clip “Linh Phương thể hiện ca khúc Làng quan họ quê tôi trong Nhạc hội quê hương”. Nguồn: Youtube/ Điền Quân