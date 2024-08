Lam Trường kiếm tiền “khủng” thế nào…bỏ trống nhà 50 tỷ?

Ca sĩ Lam Trường chia sẻ trên Vietnamnet, do sống cùng vợ con ở Mỹ, nam ca sĩ bỏ trống căn nhà 50 tỷ tại Việt Nam. Ảnh: FB Lam Trường. Trước đây, mẹ ruột của Lam Trường sống trong căn nhà 50 tỷ. “Diện tích nhà đó khá lớn, khoảng 200m2 lại tới mấy tầng, đúng là hơi rộng so với 1 người. Nếu chỉ có má với cô giúp việc, má sẽ buồn lắm. Má tôi thích chỗ nhỏ, gọn mà có con cái ở bên. Từ hồi sang Quận 10, má vui khỏe hơn nhiều. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Bán, cho thuê hay cứ để đó, sao cũng được”, Lam Trường chia sẻ thêm. Ảnh: FB Lam Trường. Lam Trường giỏi kiếm tiền. Cách đây hơn 20 năm, anh đắt show ca hát. Theo Dân Việt, cát-sê của Lam Trường năm 1996 là 200.000 đồng/buổi diễn. "Lúc đó, một tô hủ tiếu giá trung bình chỉ có 5.000 đồng mà cát sê của tôi đã là 200.000 đồng, là một con số khá lớn với tên tuổi một ca sĩ mới", Lam Trường chia sẻ. Ảnh: Báo Giao Thông. Năm 1997, cát-sê Lam Trường tăng lên gấp 3-4 lần. Ảnh: FB Lam Trường. Nam ca sĩ hiện tại vẫn chạy show liên tục ở nhiều nơi. Ảnh: FB Lam Trường. Ngoài ca hát, Lam Trường kinh doanh nhiều năm qua. Theo Khám Phá, từ nhiều năm trước, anh mở các nhà hàng chuyên tổ chức tiệc cưới. Ảnh: FB Lam Trường. Lam Trường còn đầu tư bất động sản. Ảnh: FB Lam Trường. Ngày mới quen biết Yến Phương, nam ca sĩ đầu tư 1 khu nhà trọ cho thuê ở Mỹ để vợ quản lý. Ảnh: FB Yến Phương. “Sau này hai vợ chồng có em bé, không còn thời gian nên không làm nữa, các bất động sản ở Mỹ cứ để đó vậy thôi”, Lam Trường cho biết. Ảnh: FB Yến Phương. Xem clip "Lam Trường hát Tình thôi xót xa". Nguồn Lam Truong's Official Channel

