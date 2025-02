Khánh Phương kín tiếng về chuyện tình cảm, ở biệt thự 200 tỷ

Mới đây, theo Dân Việt, VKSND TP.Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam; Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest. Trước đó, tháng 12/2024, Công an TP.Hà Nội ra kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi lừa đảo. Ảnh: Dân Việt. Bị can Thúy là vợ ông Phạm Khánh Phương, tức ca sĩ Khánh Phương. Tại kết luận điều tra lần 1, cơ quan tố tụng thể hiện ông Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo nhưng có đứng tên, mua giúp Vũ Thị Thúy một số bất động sản liên quan vụ án. Ảnh: Doanh Nghiệp Hội Nhập. Nam ca sĩ Khánh Phương không hé lộ mối quan hệ với bà Vũ Thị Thúy. Ảnh: FB Khánh Phương. Trong những năm qua, ngoài đi hát, Khánh Phương còn kinh doanh. Tháng 1/2023, anh trở thành cổ đông lớn nhất của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 sau khi mua vào 3,2 triệu cổ phiếu SJC. Tháng 6/2023, theo Tiền Phong, Khánh Phương bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước phạt 245 triệu đồng vì mua 45% vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 nhưng không đăng ký chào mua công khai. Ảnh: FB Khánh Phương. Nam ca sĩ khẳng định anh không mua bán chui hay cố tình gian lận cổ phiếu. “Tôi biết mình có lỗi vì bộ phận pháp chế có làm thủ tục đăng ký chào mua công khai nhưng chậm trễ. Trước giờ tôi chỉ mua bán cổ phiếu, thủ tục pháp lý do bên pháp chế thực hiện”, Khánh Phương nói. Đến tháng 9/2023, nam ca sĩ bán hết 908.576 cổ phiếu SJC, chiếm 13,1% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01. Ảnh: FB Khánh Phương. Nhiều năm qua, Khánh Phương sống trong biệt thự 6 tầng, trong đó 5 tầng để kinh doanh dịch vụ, tầng 6 là nơi cả gia đình giọng ca Chiếc khăn gió ấm ở. Ảnh: Vietnamnet, FB Khánh Phương.Biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương có sân vườn để mọi người thư giãn. Ảnh: Dân Việt. Nam ca sĩ thường xuyên tập thể dục ở sảnh tầng trệt. Ảnh: Dân Việt. Tháng 11/2024, Khánh Phương bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh trong các video của đối tượng Bảo Lasvegas. “Khánh Phương chỉ được mời để quay tiểu phẩm và Khánh Phương hoàn toàn không liên quan gì đến bất cứ hoạt động gì của Bảo Vegas gì đó. Đây là hành vi cắt ghép và vu khống làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Khánh Phương”, nam ca sĩ cho biết. Ảnh: Giao Thông. Xem video: "Soi khối tài sản khủng ít ai biết của ca sĩ Khánh Phương".

