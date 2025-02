Hot boy đóng phim mới “Cha tôi, người ở lại” là ai?

Trong Cha tôi, người ở lại, Thái Vũ (ngoài cùng bên phải) vào vai Việt - người bị mẹ bỏ rơi suốt nhiều năm. Việt sống cùng An, Nguyên và hai người cha nuôi - ông Bình và ông Chính. Trước phim Cha tôi, người ở lại, Thái Vũ đóng phim truyền hình Hành trình công lý. Trong phim Hành trình công lý, Thái Vũ vào vai Phạm Đức Khang - con trai của Hoàng và Phương (Hồng Diễm - Việt Anh đóng). Thái Vũ còn đóng phim điện ảnh Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải. Nam diễn viên phim Cha tôi, người ở lại còn nhận vai trong phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng dự kiến ra rạp vào 30/4/2025. Theo Znews, Thái Vũ là cựu học sinh lớp chuyên Địa lý, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. Anh từng đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Địa lý, giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, huy chương bạc học sinh giỏi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Thái Vũ được tuyển thẳng vào khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Nam diễn viên giao tiếp khá tốt 3 thứ tiếng: Anh, Trung và Thái. Thái Vũ sở hữu ngoại hình điển trai. Anh cao 1m80, có vóc dáng săn chắc, nụ cười tỏa nắng. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Thái Vũ cho biết, anh từng tự tin về ngoại hình của mình. "Hồi học cấp 2 cấp 3, tôi đen nhẻm, thân hình gầy gò, mảnh khảnh chắc chỉ được khoảng 49-50 kg. Phong cách đi học của tôi cũng buồn cười lắm! Nào là tóc vuốt, đeo chiếc kính to đùng. Hồi ấy, tôi gần như chỉ chuyên tâm chuyện học hành và gần như ít khi quan tâm đến ngoại hình", anh nói. Vào đại học, Thái Vũ bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống điều độ, uống đủ nước, chăm tập thể thao. Ngoài ra, anh còn chú ý đến phong cách thời trang. Xem giới thiệu phim Cha tôi, người ở lại. Nguồn VTV

