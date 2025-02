3 mỹ nhân “Người đẹp Tây Đô” sau 29 năm phim lên sóng

Trong Người đẹp Tây Đô lên sóng năm 1996, Việt Trinh đóng vai Bạch Cúc. Nhờ bộ phim này, cô vụt sáng thành sao. Ảnh: VTV. Ngoài đóng phim, Việt Trinh còn làm đạo diễn. Năm 2022, diễn viên phim Người đẹp Tây Đô tuyên bố dừng đóng phim để tập trung lo cho con trai duy nhất. Nữ diễn viên cho biết, con trai đang ở tuổi tiền dậy thì, rất cần mẹ ở bên cạnh. Ảnh: FB Việt Trinh.Việt Trinh làm mẹ đơn thân nhiều năm qua. Hiện tại, cô cùng con trai sống trong nhà vườn rộng 3.000 m2 ở Bình Dương. Ảnh: FB Việt Trinh. Việt Trinh vẫn trẻ trung, gợi cảm ở tuổi 53. Ảnh: FB Việt Trinh. Sau vai Bạch Vân - em gái của Bạch Cúc trong Người đẹp Tây Đô, Hồng Ánh có nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim: Đời cát, Trăng nơi đáy giếng, Cây táo nở hoa. Ngoài đóng phim, nữ diễn viên Hồng Ánh còn làm đạo diễn. Ảnh: Người Đưa Tin. Chồng Hồng Ánh là nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn. Cả hai biết nhau từ những năm 2000. Năm 2009, Hồng Ánh quyết định lên xe hoa. Ảnh: FB Hồng Ánh. Vợ chồng Hồng Ánh vẫn chưa có con chung. Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ, anh luôn muốn vợ hạnh phúc nên không đặt áp lực có con lên vợ. Ảnh: FB Hồng Ánh. Trong Người đẹp Tây Đô, diễn viên Hoài An vào vai Sen - người giúp việc của gia đình bà Hội đồng. Sau Người đẹp Tây Đô, cô tiếp tục miệt mài hoạt động nghệ thuật. Có thời gian do khóc quá nhiều trên phim, cô bị rách võng mạc. Đến khi chữa trị thành công, Hoài Anh trở lại với nghệ thuật. Ảnh: Đời Sống Gia Đình. Hoài An kết hôn lần đầu nhưng chia tay vài năm sau khi vợ chồng cô có một cậu con trai. Sau này, Hoài An từng hẹn hò với một Việt kiều Mỹ nhưng khi sắp sang Mỹ thì Hoài An quyết định chia tay. Ảnh: FB Hoài An. Xem video: "Việt Trinh quá khứ và hiện tại". Nguồn FB Việt Trinh

