Lam Trường du lịch cùng vợ thứ hai kém 17 tuổi và con gái

Ca sĩ Lam Trường - Yến Phương cùng có sở thích đi du lịch. Mới đây, cặp đôi đưa con đến Hawaii (Mỹ) nghỉ dưỡng. Lam Trường cùng vợ con đi tắm biển.Vợ Lam Trường còn đưa bố mẹ cùng đi du lịch. "Ước mơ cùng ba mẹ đến Hawaii đã thành hiện thực", Yến Phương chia sẻ. Lấy vợ kém 17 tuổi, Lam Trường cho biết, việc chênh lệch tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề giữa vợ chồng anh. "May mắn là chúng tôi đứng bên cạnh nhau cũng "hợp nhãn", bởi hình thức và cách nói chuyện của tôi trẻ trung. Thêm nữa, vợ tôi lại có suy nghĩ chững chạc so với tuổi", Lam Trường chia sẻ trên Dân Trí. Lam Trường thú nhận, tiền kiếm được vẫn nằm trong tài khoản của anh. Tuy nhiên, anh luôn công khai thông tin tài khoản với Yến Phương. "Vợ có thể thoải mái sử dụng tài sản của tôi bất cứ lúc nào, không cần phải hỏi ý tôi", Lam Trường chia sẻ. Trong mắt Lam Trường, Yến Phương là người vợ tuyệt vời. Yến Phương kinh doanh online. Cô không muốn dựa dẫm vào người chồng nổi tiếng. Vợ kém 17 tuổi của Lam Trường ngày càng gợi cảm. Yến Phương khoe hình thể nuột nà trong trang phục áo tắm. Vợ Lam Trường được khen ngợi ăn mặc có gu. Xem clip "Lam Trường hát Tình thôi xót xa". Nguồn Lam Truong's Official Channel

