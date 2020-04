Lâm Khánh Chi về nhà mẹ đẻ sống, chồng trẻ phản ứng ra sao?

Lâm Khánh Chi và Phi Hùng đang vướng nghi vấn hôn nhân trục trặc khi nữ ca sĩ chuyển giới bị phát hiện viết trên trang cá nhân: "Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy, Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ ở đây". Trước tin đồn chia tay, cặp đôi có động thái ngầm phủ nhận.



Cụ thể, Lâm Khánh Chi không chỉ xóa status với nội dung về nhà bố mẹ sống mà còn còn đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc tình tứ bên Phi Hùng trong một buổi chụp ảnh. Trong khi đó, chia sẻ lại status của Lâm Khánh Chi, Phi Hùng dành lời có cánh cho vợ: “Ngon ăn phết cả nhà nhỉ”.

Chia sẻ của Phi Hùng.

Trong những ngày qua, vợ chồng Lâm Khánh Chi vẫn vui vẻ xuất hiện bên nhau. Chính vì vậy, khi Lâm Khánh Chi có chia sẻ lạ, người hâm mộ tỏ ra khá hoang mang. Không ít khán giả cho rằng mối quan hệ của cặp đôi này có thể tạm thời đang gặp trục trặc.

Chia sẻ trên Dân Việt, Lâm Khánh Chi cho biết, cô đã dọn về nhà bố mẹ đẻ sống được 1 ngày nhưng hiện chưa thể tiết lộ được lý do vì “quá mệt, cần thời gian nghỉ ngơi”. “Tôi bị co giật vì uống thuốc giảm đau quá liều. Lý do là qua giờ tôi không ăn uống gì cả nên rất mệt, người suy yếu.

Môi tôi tím lại, tưởng đâu là không qua khỏi. May mắn là tôi không sao chứ không đã nhập viện. Bố mẹ biết sức khỏe tôi không được tốt nên đã kêu về nhà nghỉ ngơi”, Lâm Khánh Chi nói.

