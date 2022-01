Lâm Khánh Chi liên tục viết ẩn ý hậu chia tay chồng trẻ

Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi vừa viết: "Người ta có thể quên đi điều bạn nói, như những gì bạn để lại trong lòng họ thì không bao giờ nhạt phai". Trước đó, nữ ca sĩ chuyển giới cũng đăng tải status tâm trạng. Cô viết: "Cuộc sống, ngay cả khi có một ngàn lý do để làm cho bạn khóc, bạn vẫn phải tìm một triệu lý do để giữ nụ cười". Gần đây, Lâm Khánh Chi chia tay Phi Hùng sau vài năm gắn bó. Ngoài các status ẩn ý, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi thường xuyên chia sẻ các livestream bán hàng. Nữ ca sĩ chuyển giới liên tục mặc gợi cảm khi livestream. Cách đây ít ngày, Lâm Khánh Chi có động thái ủng hộ chồng cũ khi đăng tải status chúc mừng Phi Hùng kinh doanh online. Gần đây, chồng cũ của Lâm Khánh Chi liên tục đăng tải hình ảnh bên một nữ người mẫu. Anh viết các status ẩn ý như "Những chuyện mà chúng ta không thể nhìn rõ, hãy cứ để nó mơ hồ" hay "Nếu như em không kịp ngắm mặt trời lên, bỏ lỡ ánh hoàng hôn, thì hãy nhớ rằng vẫn còn bầu trời đầy sao, vẫn còn ngày mai". Phi Hùng lẫn Lâm Khánh Chi chưa chia sẻ lý do hôn nhân tan vỡ. Xem video "Lâm Khánh Chi vào bếp nấu ăn". Nguồn FB Lâm Khánh Chi

Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi vừa viết: "Người ta có thể quên đi điều bạn nói, như những gì bạn để lại trong lòng họ thì không bao giờ nhạt phai". Trước đó, nữ ca sĩ chuyển giới cũng đăng tải status tâm trạng. Cô viết: "Cuộc sống, ngay cả khi có một ngàn lý do để làm cho bạn khóc, bạn vẫn phải tìm một triệu lý do để giữ nụ cười". Gần đây, Lâm Khánh Chi chia tay Phi Hùng sau vài năm gắn bó. Ngoài các status ẩn ý, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi thường xuyên chia sẻ các livestream bán hàng. Nữ ca sĩ chuyển giới liên tục mặc gợi cảm khi livestream. Cách đây ít ngày, Lâm Khánh Chi có động thái ủng hộ chồng cũ khi đăng tải status chúc mừng Phi Hùng kinh doanh online. Gần đây, chồng cũ của Lâm Khánh Chi liên tục đăng tải hình ảnh bên một nữ người mẫu. Anh viết các status ẩn ý như "Những chuyện mà chúng ta không thể nhìn rõ, hãy cứ để nó mơ hồ" hay "Nếu như em không kịp ngắm mặt trời lên, bỏ lỡ ánh hoàng hôn, thì hãy nhớ rằng vẫn còn bầu trời đầy sao, vẫn còn ngày mai". Phi Hùng lẫn Lâm Khánh Chi chưa chia sẻ lý do hôn nhân tan vỡ. Xem video "Lâm Khánh Chi vào bếp nấu ăn". Nguồn FB Lâm Khánh Chi