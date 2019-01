Kỳ Duyên lần đầu tiết lộ lý do nghỉ chơi Jolie Nguyễn

Câu chuyện đời tư và các mối quan hệ của Kỳ Duyên trong showbiz vẫn luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nếu như sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 không lâu, cô vướng phải nghi vấn mâu thuẫn với Á hậu Huyền My thì trong năm 2018, Kỳ Duyên lại gây ồn ào khi nghỉ chơi với Jolie Nguyễn sau nhiều năm gắn bó.



Trước mọi bàn tán của khán giả về các mối quan hệ xung quanh, Kỳ Duyên đều chọn cách im lặng và chứng minh bằng hành động, các động thái trên mạng xã hội. Cho tới mới đây, khi trả lời phỏng vấn độc quyền cho Kênh 14, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã lần đầu nói hết về các mối quan hệ này. Theo Kỳ Duyên, tất cả ồn ào liên quan tới Á hậu Huyền My và Jolie Nguyễn đều là bài học để cô thôi vô tư nhưng không vì thế mà mất niềm tin vào tình bạn trong showbiz Việt.

Với tin đồn mâu thuẫn với Á hậu Huyền My cách đây 2 năm, hoa hậu Kỳ Duyên bày tỏ: "Khoảng thời gian sóng gió nhất vào 2 năm trước, khi tôi đang gặp phải những biến cố lớn, đó cơ hội thích hợp để nhiều người làm những điều họ muốn tôi bị ảnh hưởng tệ hơn. Trong số đó, tôi từng nghe nhiều người xung quanh bảo chị Huyền My hại tôi. Thật ra những câu chuyện trong quá khứ cũng là vấn đề rất nhạy cảm. Tôi cũng chưa bao giờ biết được chuyện đó có phải thật hay không. Đến giờ, tôi chưa xác định được chính xác nó như thế nào nên tôi và chị My không bao giờ nhắc đến nữa.

Cho nên đến thời gian gần đây, mọi người thường thắc mắc về chuyện tại sao tôi và Huyền My có mối quan hệ tốt đẹp đến thế. Tôi chỉ biết những lần gần nhất tôi tiếp xúc với chị My thì tôi thấy chị ấy rất vui vẻ với tôi. Người ta đối xử với tôi như nào, tôi sẽ đối xử với họ như thế, chứ không quan tâm đến những thông tin bên ngoài. Tôi chỉ mong muốn mình hướng tới những điều tốt đẹp và tích cực. Đến hiện tại, khi tất cả mọi chuyện đã qua, tôi nhìn lại và nghĩ rằng, nếu lúc ấy bản thân tôi đủ tốt, không tạo ra cơ hội để người khác hại mình thì không ai hại mình hay nói gì được cả".

Với Huyền My, Kỳ Duyên khẳng định đàn chị đối xử với cô như thế nào, cô sẽ đối xử lại như vậy và đến hiện tại người đẹp vẫn chưa xác định được tin đồn Á hậu Việt Nam 2016 hại cô là thật hay giả.

Riêng câu chuyện nghỉ chơi với Jolie Nguyễn sau 3 năm gắn bó, Kỳ Duyên thừa nhận cô từng coi đó là một tình bạn đẹp cho tới khi Jolie Nguyễn lên truyền thông công bố việc rạn nứt tình cảm. "Nguyên nhân chính để xảy ra chuyện này, không phải do một vấn đề cụ thể nào cả. Có thể do Jolie và tôi không nói chuyện với nhau, dẫn đến những hiểu lầm và đồn đoán không chính xác trong công việc.