Tiết lộ bất ngờ về cặp đôi chủ xóm trọ trong “Tuyệt đỉnh kungfu”

Tuyệt đỉnh kungfu được đánh giá cao ở nhiều mặt như tính giải trí cao, mang hơi thở thời đại và sự tương tác ăn ý giữa dàn diễn viên từ chính tới phụ… Không chỉ diễn viên chính, những nhân vật phụ đều có cá tính riêng, để lại ấn tượng khó phai.



Cặp vợ chồng chủ khu Chuồng Heo trong Tuyệt đỉnh kungfu do Nguyên Thu và Nguyên Hoa thủ vai. Trong Tuyệt đỉnh kungfu Châu Tinh Trì đã ưu ái dành nhiều đất diễn cho 2 nghệ sĩ Nguyên Hoa và Nguyên Thu - những ngôi sao võ thuật của thập niên 70 ở thế kỷ trước. Đảm nhận vai vợ chồng ông bà chủ khu chung cư Chuồng Heo, họ đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm thành công trong bộ phim này.



Nguyên Hoa

Tuyệt đỉnh kungfu, Nguyên Hoa vào vai Bao Tô Công (ông chủ khu Chuồng Heo). Trái ngược với hình ảnh một lão già say xỉn, háo sắc và sợ vợ, Bao Tô Công là cao thủ Thái cực quyền đã thoái ẩn, vốn nổi tiếng trên giang hồ dưới tên Dương Quá (đặt theo tên nam chính trong Thần điêu đại hiệp). Trongvào vai Bao Tô Công (ông chủ khu Chuồng Heo). Trái ngược với hình ảnh một lão già say xỉn, háo sắc và sợ vợ, Bao Tô Công là cao thủ Thái cực quyền đã thoái ẩn, vốn nổi tiếng trên giang hồ dưới tên Dương Quá (đặt theo tên nam chính trong Thần điêu đại hiệp).

Nguyên Hoa, tên thật là Dung Chí (sinh năm 1950), là một diễn viên, diễn viên đóng thế, chỉ đạo hành động và đồng thời là võ sư người Hong Kong. Từ nhỏ, ông được sư phụ Vu Chiêm Nguyên nhận làm nhị đệ tử, lấy nghệ danh là Nguyên Hoa. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Vu sư phụ tại Học viện Kinh Kịch Hong Kong, ông cùng các sư huynh đệ được đào tạo kỹ lưỡng về võ thuật và kỹ thuật biểu diễn, lập thành nhóm Thất tiểu phúc nổi tiếng của thập niên 1960 tại Hong Kong.

Nguyên Hoa bước vào sự nghiệp điện ảnh những năm 1970 khi đóng thế cho Lý Tiểu Long trong Tinh võ môn (1972), Long tranh hổ đấu (1973). Ông bắt đầu tập luyện thêm về võ thuật với các bộ môn Vịnh xuân quyền, Thái cực quyền. Nguyên Hoa dần khẳng định tài năng võ thuật và khả năng diễn xuất của mình. Ông luôn xem Lý Tiểu Long vừa là thần tượng vừa là thầy. Vì vậy, khi nghe tin Lý Tiểu Long qua đời, Nguyên Hoa đã gặp trầm cảm tâm lý, ông không đóng phim trong suốt 2 năm liền mà chỉ đi làm những việc lặt vặt.

Mãi đến sau này, ông mới bén duyên với Châu Tinh Trì và tham gia nhiều bộ phim do “vua hài Hong Kong” sản xuất. Ông từng được tôn vinh tại lễ trao giải Kim Tượng năm 2005 nhờ phim Tuyệt đỉnh Kungfu. Cũng trong năm đó, ông nhận tiếp giải Kim Tử Tinh. Sau khi chuyển hướng đóng phim truyền hình, Nguyên Hoa cũng tạo tiếng vang lớn. Nhưng vài năm trở lại đây, ông gần như biến mất trên màn ảnh.

Là cao thủ màn ảnh nhưng so với những đồng nghiệp khác, Nguyên Hoa sống rất chật vật, phải kiếm từng đô la Hong Kong.

Từ khi khởi nghiệp đến nay, ông luôn từ chối tham gia những bộ phim gây tranh cãi, nói không với phim cấp 3 dù có thù lao cao. Nguyên Hoa tiết lộ chưa từng nghĩ đến việc đóng phim cấp 3 cũng là vì thương vợ. Cũng bởi khó tính thời trẻ, cộng thêm khuôn mặt khắc khổ, dáng người nhỏ gầy nên các đạo diễn dần khước từ ông.

Ngôi sao gạo cội Nguyên Hoa từng thắng giải Kim Tượng đang sống chật vật mưu sinh từng ngày.

Nguyên Hoa ký hợp đồng với đài TVB và chỉ nhận được thu nhập khoảng 2000 đô la Hong Kong một tháng (khoảng 5,8 triệu đồng). Tháng nào cao, ông sẽ nhận được số tiền 3000 đô la Hong Kong (khoảng 8,7 triệu đồng). Tuy nhiên, để nhận lương cao, Nguyên Hoa sẽ phải làm việc 12 tiếng một ngày và chịu rủi ro đau đớn do các cảnh hành động.

Sau khi rời TVB, Nguyên Hoa đầu quân sang hãng HKTV. Tiếc là, HKTV đã bị phong tỏa và không được làm phim. Cũng từ đó, tài tử gạo gội phải sống nhờ trợ cấp xã hội trong một căn nhà nhỏ ở khu phố ổ chuột chật hẹp.

Ở tuổi 68, ông có thu nhập còn thấp hơn cả người mẫu game online hạng C tại Hồng Kông. Không có nguồn thu ổn định, nhiều lúc ông nghĩ đến chuyện nghỉ đóng phim hành động vì lương ít lại vất vả. Nhưng rồi tất cả chỉ dừng ở lời nói. Ông chia sẻ: “Tôi đến với Vịnh Xuân quyền, Thái Cực quyền từ khi còn nhỏ. Giờ nói bỏ, làm sao bỏ ngay được. Cũng biết tuổi tác không còn như xưa nhưng còn có thể diễn, tôi vẫn diễn đến cùng”.

Tuy khó tính nhưng Nguyên Hoa không bao giờ từ chối nếu bạn bè, anh em cũ cần. Gần đây nhất, Nguyên Hoa hỗ trợ Hồng Kim Bảo trong phim Lão vệ sĩ năm 2016

Không chỉ mệt mỏi vì kinh tế khó khăn, Nguyên Hoa còn thường xuyên bị bệnh tật hành hạ. Những vết thương từ hồi đóng võ thuật vẫn thường xuyên trở lại hành hạ nam diễn viên gạo cội. Tuy sống nghèo khó nhưng Nguyên Hoa chưa từng phàn nàn về cuộc sống của bản thân và cũng chưa từng ghen tị với những người em của mình. Theo Nguyên Hoa, mỗi người có một số phận khác nhau và giàu nghèo không quyết định hạnh phúc.

An ủi duy nhất của ông là cuộc sống gia đình êm ấm. Nguyên Hoa có người vợ xinh đẹp và hai con (một trai, một gái). “Gia đình hòa thuận, con cái trưởng thành, đó mới là niềm hạnh phúc. Chúng tôi nghèo nhưng lúc nào cũng vui vẻ”, ông nói.

Nguyên Thu

Đối với người hâm mộ Tuyệt đỉnh kungfu, khó có thể quên hình ảnh bà chủ khu Chuồng Heo, Bao Tô Bà, ghê gớm, đầu đầy lô uốn tóc, miệng ngậm thuốc lá và bước đi nghênh ngang. Với dáng vẻ đó, không ai ngờ bà là cao thủ công phu Sư Tử Hống đã thoái ẩn, vốn nổi tiếng trên giang hồ dưới tên Tiểu Long Nữ (nữ chính trong Thần điêu đại hiệp).

Người đóng vai Bao Tô Bà là Nguyên Thu, tên thật là Trương Chuyển Nam (sinh năm 1948). Để Nguyên Thu vào vai bà chủ khu trọ Chuồng Heo, Châu Tinh Trì đã phải tốn rất nhiều công sức thuyết phục.

Trên thực tế, vai diễn Bao Tô Bà đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Nguyên Thu sau 18 năm “gác kiếm”. Bà là thành viên nữ duy nhất trong nhóm Thất Tiểu Phúc cùng với Hồng Kim Bảo, Thành Long, Nguyên Khuê, Nguyên Hoa, Nguyên Bưu. Như các sư huynh đệ của mình, khởi nghiệp là diễn viên đóng thế.

Năm 1974, lần đầu tiên bà được chính thức xuất hiện trên màn ảnh khi được đạo diễn Guy Hamilton chọn đảm nhận vai Nara trong The Man with the Golden Gun - bộ phim thứ 9 về điệp viên 007 James Bond - với nghệ danh tiếng Anh Yuen Qiu. Bà được xem là Bond Girl người châu Á đầu tiên trong loạt phim về điệp viên 007. Tuy không có vẻ ngoài hơn người nhưng nhờ tài võ nghệ xuất sắc, Nguyên Thu đã mở ra con đường của một đả nữ trên màn ảnh Hong Kong.

Đáng tiếc, khi sự nghiệp đang “lên hương”, Nguyên Thu quyết định rút lui khỏi làng giải trí để chăm lo cho chồng con. Bà kết hôn vào năm 1985, sau khi hoàn thành bộ phim Đệ tử cũng phát khùng.

Nữ diễn viên từng tiết lộ, đám cưới của bà diễn ra đơn giản, không váy cưới, không tổ chức tiệc và bí mật với báo chí. Chồng bà là nhân viên văn phòng bình thường. Họ quen nhau khoảng 8 tháng trước khi chính thức thành vợ chồng.

Bà có với chồng hai con (một trai, một gái). Mặc dù Nguyên Thu rất trân trọng gia đình, từ bỏ sự nghiệp để chuyên tâm việc nhà, nhưng vợ chồng bà lại không hạnh phúc, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tin đồn cho hay, chồng Nguyên Thu ngoại tình với một phụ nữ cùng chỗ làm. Khi chuyện này đến tai nữ diễn viên, cuộc hôn nhân của họ chấm dứt. Nguyên Thu nhận quyền nuôi hai con sau ly hôn. Thời gian đó, bà thực sự rơi vào bế tắc đến rơi lệ, vừa đau khổ vì bị phản bội, vừa phải chật vật tìm việc làm.

Sau này nhờ cơ duyên, bà quay trở lại với nghiệp diễn. Được biết, Châu Tinh Trì là fan bự của Nguyên Thu từ bé. Ông từng nhiều lần mời bà đóng phim nhưng không thành.

Năm 2003, Nguyên Thu tháp tùng một người bạn đến tham dự casting Tuyệt đỉnh kungfu. Ngồi bên dưới, bà bắt chân chữ ngũ châm thuốc hút. Hình ảnh đó gây ấn tượng sâu sắc cho Châu Tinh Trì, khiến ông không e ngại dùng đủ lời lẽ thuyết phục bà tham gia phim. Thậm chí, Châu Tinh Trì còn tuyên bố, nếu Nguyên Thu không đóng, bộ phim của ông sẽ phá sản. Cuối cùng, Nguyên Thu cũng “đổ gục” trước sự chân thành của đàn em.

Trở lại điện ảnh sau gần 20 năm, Nguyên Thu không hề bỡ ngỡ, mà hoàn thành rất xuất sắc vai diễn của mình. Bà hi sinh vóc dáng, tăng hơn 15kg để phù hợp hơn với mô tả nhân vật.

Hiện tại, trung bình mỗi năm Nguyên Thu tham gia một phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Cuộc sống về già một mình, nhưng ngôi sao Tuyệt đỉnh kungfu có niềm an ủi là hai con đều trưởng thành, khỏe mạnh.