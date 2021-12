Kim Duyên trượt Top 10, người đẹp Ấn Độ đăng quang Miss Universe 2021

Công bố top 3:

Sau màn thi ứng xử, top 3 gọi tên thí sinh Nam Phi, Ấn Độ và Paraguay. 3 người đẹp trả lời ứng xử lần cuối để quyết định hoa hậu và á hậu : “Bạn sẽ nói gì với các cô gái đang xem chương trình để vượt qua những áp lực mà họ đối mặt ngày nay?”.

Đại diện Nam Phi trả lời: “Tôi muốn các cô gái hãy can đảm hơn thay vì tìm sự an toàn mỗi khi họ có một cơ hội. Tôi cũng muốn nói rằng ngay từ xa xưa, phụ nữ đã hội tụ đủ các yếu tố để làm được bất kì điều gì họ muốn. Thật không may là thế giới đã thuyết phục họ rằng họ không thể”.