Kiều Minh Tuấn chuộc danh tiếng thế nào sau ồn ào với An Nguy?

(Kiến Thức) - Scandal nói yêu An Nguy của Kiều Minh Tuấn khiến tên tuổi của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Sau lùm xùm, nam diễn viên cố gắng chuộc lại danh tiếng.

Hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng mãi đến khi đóng phim trăm tỷ “Em chưa 18”, Kiều Minh Tuấn mới vụt sáng thành sao. Tuy nhiên, ánh hào quang của anh sớm bị lu mờ bởi scandal tình ái với An Nguy.

Còn nhớ, năm 2018, Kiều Minh Tuấn và An Nguy bất ngờ tuyên bố phim giả tình thật. Thông tin gây sốc bởi Kiều Minh Tuấn đang trong mối quan hệ tình cảm với Cát Phượng. Bên cạnh đó, cặp đôi còn bị nghi dùng chuyện tình cảm để PR phim khi “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” do Kiều Minh Tuấn - An Nguy đóng chinh chuẩn bị ra mắt.

Kiều Minh Tuấn và An Nguy tình tứ trong phim.

Trước sức ép từ dư luận, Kiều Minh Tuấn lên tiếng xin lỗi đồng thời đính chính chỉ là cảm nắng An Nguy. Dẫu vậy, hành động nhận sai của nam diễn viên không giúp anh lấy lại được danh tiếng. Kiều Minh Tuấn dường như biết được điều này nên sau scandal, anh nỗ lực tránh thị phi đồng thời dùng thực lực diễn xuất để cứu tên tuổi.

Sau “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”, Kiều Minh Tuấn đóng phim “Hạnh phúc của mẹ”, “Anh trai yêu quái” và “Nắng 3”. Trong “Hạnh phúc của mẹ”, Kiều Minh Tuấn diễn khá tròn vai nhân vật Giang bởi thể hiện được nét hài hước lẫn nội tâm mà nhân vật cần có cũng như tương tác ăn ý với Cát Phượng - người yêu trong phim lẫn ngoài đời.

Kiều Minh Tuấn trong "Hạnh phúc của mẹ".

Trong “Anh trai yêu quái”, tình trẻ của Cát Phượng phô được nét diễn lắm chiêu khi vào vai một người đàn ông ích kỷ, toan tính, nhiều lần bòn rút tiền của em trai. Nhiều khán giả khen ngợi Kiều Minh Tuấn thành công trong việc dẫn dắt cảm xúc, làm người xem khóc cười cùng nhân vật.

Với “Nắng 3”, nam diễn viên đảm nhận vai bác sĩ Tùng Sơn phải làm ba bất đắc dĩ. Sau khi xem phim, “Ông hoàng nhạc sến” dành nhiều lời tán thưởng cho Kiều Minh Tuấn cùng Khả Như và bé Ngân Chi.

Nhà sản xuất Nhất Trung từng lên tiếng vì sao chọn Kiều Minh Tuấn đóng “Nắng 3” dù anh vướng scandal tình ái. “Tuấn từng tham gia 2 phần trước của Nắng do đó Tuấn hiểu rõ tinh thần của dòng phim gia đình này là đánh mạnh vào yếu tố cảm xúc.

Thứ hai, Tuấn là một diễn viên có thực lực, trong quá trình casting khắt khe, Tuấn đã khiến chúng tôi bất ngờ vì khả năng khai thác tâm lý nhân vật rất tốt. Tôi nghĩ với một vai vừa đòi hỏi sự dằn vặt trong tâm lý, vừa cân từ hài đến bi, vừa cho thấy sự dễ thương giữa ba và con gái, Tuấn là lựa chọn phù hợp”, Nhất Trung chia sẻ.

Kiều Minh Tuấn trong "Anh trai yêu quái". Tình trẻ của Cát Phượng đóng "Nắng 3".

Thực lực diễn xuất của Kiều Minh Tuấn mới đây đã được ghi nhận. Tại lễ trao giải Cánh diều 2019, anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh nhờ hai vai diễn trong “Hạnh phúc của mẹ” và “Nắng 3”.

Sau giải thưởng danh giá, sắp tới, Kiều Minh Tuấn tiếp tục đóng 2 phim điện ảnh “Tiệc trăng máu” và “Tôi là não cá vàng”. Khán giả đặt kỳ vọng, Kiều Minh Tuấn sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến cho những vai diễn hay, chuộc lại danh sau scandal tình ái.