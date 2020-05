Hòa Minzy chi bạo thế nào cho MV “Không thể cùng nhau suốt kiếp“?

Chỉ vừa ra mắt, MV “Không thể cùng nhau suốt kiếp” của Hòa Minzy đã gây sốt. Sản phẩm âm nhạc tuy không được đánh giá cao về phần nghe nhưng vẫn thu hút sự chú ý của nhiều khán giả nhờ phần nhìn, nội dung hấp dẫn. Theo đó, MV lấy cảm hứng từ chuyện tình giữa Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại nên nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.



Về phần nhìn, ê-kíp Hòa Minzy đầu tư khủng nên các cảnh quay khiến người xem mãn nhãn. Theo một thành viên của ê-kíp, Hòa Minzy mang cả một vali trang sức ra Huế để phục vụ cho tạo hình trong MV này. Giá trị của tất cả trang phục lên đến 3 tỷ đồng. Mỗi bộ trang phục của Hòa Minzy trong MV được phối với các loại trang sức khác nhau, chủ yếu là ngọc trai và đá đỏ.

Về trang phục, đạo diễn Kawii Tuấn Anh chia sẻ trên Nhịp sống Việt, ê-kíp chuẩn bị 140 bộ trang phục cho tất cả các nhân vật. 3 bên cung cấp gồm Ỷ Vân Hiên cung cấp Đại triều phục trong cảnh lễ cưới của vua và hoàng hậu, cùng trang phục của một số người hầu cận, anh VekrisNa và chị Nguyễn Ngọc Hằng chịu trách nhiệm may lại hầu hết trang phục trong MV và Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế cung cấp trang phục cho các diễn viên quần chúng bao gồm binh lính và đội đại nhạc.

Anh VekrisNa khẳng định bản thân mất 2 năm chuẩn bị phục trang vì công đoạn tìm được những chất liệu, hoa văn chuẩn xác, sát lịch sử khá khó. Có những set đồ, anh phải may lại tới vài lần mới ưng ý. Trang phục khó nhất có lẽ là chiếc áo choàng màu xanh đính cườm Hòa Minzy mặc trong phân cảnh ru con và VekrisNa phải mất 1 tháng để hoàn thiện.

Còn đại diện Ỷ Vân Hiên - công ty phụ trách mảng trang phục cho MV chia sẻ trên Zing, công đoạn từ nghiên cứu cho đến thử nghiệm và sản xuất trang phục cổ phải mất đến hàng năm. Cũng theo người này, trong MV của Hòa Minzy, gần 10 set trang phục cổ được chuẩn bị gồm hia, đai, mũ, quần áo cho đến trang sức, phụ kiện đi kèm.

Phục trang trong MV của Hòa Minzy cố bám sát bản gốc.

Ngoài phục trang, ê-kíp còn tốn công sức cho việc chọn diễn viên. Ban đầu, nhân vật Nam Phương Hoàng hậu không được giao cho Hòa Minzy mà ê-kíp đã mời một diễn viên. Theo Yeah1, ê-kíp dự tính quay MV từ tháng 6/2019 đến tháng 7/2019 sẽ ra mắt. Tuy nhiên, sau đó vì gặp vấn đề về chi phí, bối cảnh lẫn diễn viên, thời gian quay được dời đến tháng 2/2020. Hòa Minzy cũng tự bỏ tiền làm MV này.

Do chờ đợi quá lâu và trùng với các dự án khác, nữ chính thông báo không quay được. Đến ngày 5/2, có một nữ diễn viên đồng ý nhận vai, mọi công đoạn may đo trang phục đã xong. Thế nhưng, một lần nữa nữ chính thông báo không thể tham gia do không sắp xếp được thời gian. Lúc này, Hòa Minzy mạnh dạn đóng vai Nam Phương Hoàng hậu sau lời gợi ý của ê-kíp dù không có kinh nghiệm diễn xuất.

Hòa Minzy đóng nữ chính sau 2 lần diễn viên được chọn hủy lịch vào phút chót.

Ê-kíp còn từng gặp khó khăn ở khâu xin giấy phép ghi hình tại những địa điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Chia sẻ trên Ngôi sao, quản lý Hòa Minzy cho biết, ban đầu đạo diễn Kawaii Tuấn Anh không thể xin phép được do chưa từng có MV nào ghi hình trong Đại Nội Huế.

Suốt mấy tháng, ê-kíp phải tìm hiểu thủ tục mới có thể làm việc với sở Du lịch để xin duyệt giấy phép quay phim bên trong Đại Nội và cung An Định.

Bối cảnh của MV ở những địa điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Ê-kíp tiết lộ, đoàn phim được phép gỡ các thanh chắn tại một số khu vực hạn chế du khách sờ, chạm vào ở bên trong cung để thực hiện cảnh quay. Do đó, ê-kíp rất thận trọng trong mọi công tác dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của cơ quan chức năng. Các cảnh quay bên trong các di tích cổ đã được diễn ra trong suốt hai ngày đêm.