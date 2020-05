Đọ sắc “chính thất” và tiểu tam trong Thế giới hôn nhân

Ở tuổi 54, Kim Hee Ae, nữ diễn viên vào vai người vợ bị chồng “cắm sừng” trong phim Thế giới hôn nhân vẫn đủ sức hấp dẫn và tự tin để đóng những cảnh nóng trong phim. Sở hữu chiều cao 1m64, khuôn mặt thon gọn, thân hình săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện, Kim Hee Ae không chỉ khiến khán giả khâm phục vì tài năng diễn xuất mà còn bởi sắc đẹp ở tuổi U60. Kim Hee Ae là một trong những ngôi sao không dao kéo mà vẫn rất xinh đẹp của làng giải trí xứ Hàn. Ngay từ nhỏ Kim Hee Ae đã sở hữu khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao, khuôn miệng xinh xắn. Đóng vai "tiểu tam" trong Thế giới hôn nhân là Han So Hee, nữ diễn viên trẻ trong làng giải trí xứ Hàn. Cô được biết tới qua những vai phụ trong một số bộ phim truyền hình như: Money Flower (2017), Lang quân 100 ngày (2018), Abyss (2019). Nhưng phải tới vai tiểu tam trong phim Thế giới hôn nhân, nữ diễn viên sinh năm 1994 mới thực sự được chú ý. Han So Hee được mọi người gọi là “bản sao Song Hye Kyo”, “tiểu Song Hye Kyo” nhờ khuôn mặt xinh đẹp có phần giống với đàn chị. Mặc dù khoảng cách tuổi tác giữa Kim Hee Ae và đàn em là rất lớn: 28 tuổi, nhưng nhan sắc của cô không hề bị Han So Hee làm lu mờ khi đóng chung trong phim "Thế giới hôn nhân". Trong phim "Thế giới hôn nhân", Kim Hee Ae vào vai bác sĩ Ji Sun Woo, cuộc sống tưởng như rất hạnh phúc bên chồng con. Còn Han So Hee vào vai một cô gái trẻ, xinh đẹp, con nhà giàu Yeo Da Kyung, người xen vào cuộc hôn nhân của Kim Hee Ae. Cả hai nữ diễn viên chính, phụ trong phim "Thế giới hôn nhân" đều sở hữu vẻ đẹp tự nhiên. Han So Hee sinh năm 1994, sở hữu ngoại hình đẹp với thân hình nóng bỏng. Còn Kim Hee Ae đã có một sự nghiệp lẫy lừng ở Kbiz nhờ tài năng diễn xuất và vẻ đẹp không tuổi. Han So Hee nổi tiếng trên mạng xã hội trước khi chuyển sang diễn xuất vào năm 2017. Còn Kim Hee Ae đã có hơn 30 năm sự nghiệp lẫy lừng trong làng giải trí xứ kim chi. Nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, không ăn tinh bột, ăn nhiều rau xanh và các thực phẩm giàu protein, Kim Hee Ae là một trong những nữ diễn viên không tuổi của màn ảnh xứ Hàn. Còn vẻ đẹp bí ẩn và ngọt ngào của Han So Hee cũng giúp cô gây ấn tượng với khán giả. Cả hai nữ diễn viên đều sở hữu vẻ đẹp sang chảnh, quyến rũ. Theo truyền thông xứ Hàn, Kim Hee Ae nhận được cát-sê tương đương hơn 1 triệu USD cho 16 tập phim "Thế giới hôn nhân". Ở góc chụp thẳng hay nghiêng thì cả "chính thất" lẫn "tiểu tam" đều mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp và tài năng diễn xuất của Kim Hee Ae và Han So Hee đã giúp cho bộ phim "Thế giới hôn nhân" trở thành bộ phim ăn khách của màn ảnh xứ Hàn. Xem video "Sao Hàn kiệt sức ngất xỉu trên sân khấu". Nguồn Youtube:

Ở tuổi 54, Kim Hee Ae, nữ diễn viên vào vai người vợ bị chồng “cắm sừng” trong phim Thế giới hôn nhân vẫn đủ sức hấp dẫn và tự tin để đóng những cảnh nóng trong phim. Sở hữu chiều cao 1m64, khuôn mặt thon gọn, thân hình săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện, Kim Hee Ae không chỉ khiến khán giả khâm phục vì tài năng diễn xuất mà còn bởi sắc đẹp ở tuổi U60. Kim Hee Ae là một trong những ngôi sao không dao kéo mà vẫn rất xinh đẹp của làng giải trí xứ Hàn. Ngay từ nhỏ Kim Hee Ae đã sở hữu khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao, khuôn miệng xinh xắn. Đóng vai "tiểu tam" trong Thế giới hôn nhân là Han So Hee, nữ diễn viên trẻ trong làng giải trí xứ Hàn. Cô được biết tới qua những vai phụ trong một số bộ phim truyền hình như: Money Flower (2017), Lang quân 100 ngày (2018), Abyss (2019). Nhưng phải tới vai tiểu tam trong phim Thế giới hôn nhân, nữ diễn viên sinh năm 1994 mới thực sự được chú ý. Han So Hee được mọi người gọi là “bản sao Song Hye Kyo”, “tiểu Song Hye Kyo” nhờ khuôn mặt xinh đẹp có phần giống với đàn chị. Mặc dù khoảng cách tuổi tác giữa Kim Hee Ae và đàn em là rất lớn: 28 tuổi, nhưng nhan sắc của cô không hề bị Han So Hee làm lu mờ khi đóng chung trong phim "Thế giới hôn nhân" . Trong phim "Thế giới hôn nhân", Kim Hee Ae vào vai bác sĩ Ji Sun Woo, cuộc sống tưởng như rất hạnh phúc bên chồng con. Còn Han So Hee vào vai một cô gái trẻ, xinh đẹp, con nhà giàu Yeo Da Kyung, người xen vào cuộc hôn nhân của Kim Hee Ae. Cả hai nữ diễn viên chính, phụ trong phim "Thế giới hôn nhân" đều sở hữu vẻ đẹp tự nhiên. Han So Hee sinh năm 1994, sở hữu ngoại hình đẹp với thân hình nóng bỏng. Còn Kim Hee Ae đã có một sự nghiệp lẫy lừng ở Kbiz nhờ tài năng diễn xuất và vẻ đẹp không tuổi. Han So Hee nổi tiếng trên mạng xã hội trước khi chuyển sang diễn xuất vào năm 2017. Còn Kim Hee Ae đã có hơn 30 năm sự nghiệp lẫy lừng trong làng giải trí xứ kim chi. Nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, không ăn tinh bột, ăn nhiều rau xanh và các thực phẩm giàu protein, Kim Hee Ae là một trong những nữ diễn viên không tuổi của màn ảnh xứ Hàn. Còn vẻ đẹp bí ẩn và ngọt ngào của Han So Hee cũng giúp cô gây ấn tượng với khán giả. Cả hai nữ diễn viên đều sở hữu vẻ đẹp sang chảnh, quyến rũ. Theo truyền thông xứ Hàn, Kim Hee Ae nhận được cát-sê tương đương hơn 1 triệu USD cho 16 tập phim "Thế giới hôn nhân". Ở góc chụp thẳng hay nghiêng thì cả "chính thất" lẫn "tiểu tam" đều mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp và tài năng diễn xuất của Kim Hee Ae và Han So Hee đã giúp cho bộ phim "Thế giới hôn nhân" trở thành bộ phim ăn khách của màn ảnh xứ Hàn. Xem video "Sao Hàn kiệt sức ngất xỉu trên sân khấu". Nguồn Youtube: