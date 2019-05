Khởi My - Kelvin Khánh chứng minh độ lầy lội qua clip

Clip của đôi vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh sau khi được đăng tải 1 giờ lên trang Facebook cá nhân đã thu về hàng chục ngàn lượt thích và hàng trăm bình luận, chia sẻ từ khán giả.

Trên Facebook cá nhân, vợ chồng Khởi My và Kelvin Khánh vừa đăng tải clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch cách đây không lâu. Sẽ không có gì đáng nói nếu như suốt 30 giây clip, cặp đôi chỉ có duy nhất một điệu cười "ha ha" sảng khoái, thay vì chia sẻ về chuyến đi hay ghi lại những khung cảnh đẹp mắt nhất về địa điểm mà cả hai tới nghỉ ngơi.



Từ hồ bơi, bàn ăn, đường phố, nơi vui chơi cho tới phòng khách sạn, bất cứ nơi nào trong hành trình đều được Khởi My và Kelvin Khánh ghi dấu bởi điệu cười thương hiệu. Đặc biệt, ở giây cuối cùng của clip, cặp đôi còn lầy lội đến mức ghi lại luôn khoảnh khắc Kelvin Khánh đang trong nhà vệ sinh, khiến khán giả sau khi xem chỉ biết cười ngất mà không thể bình luận thêm lời nào.

Độ lầy lội của vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh đã thu hút sự chú ý lớn từ khán giả khi clip chỉ mới đăng tải được 1 giờ đã nhận về hơn 10.000 lượt thích ở trang Facebook cá nhân của Kelvin Khánh và gần 8000 lượt thích ở Facebook cá nhân Khởi My, cùng hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều khán giả còn để lại bình luận rằng, cảm thấy ám ảnh khi xem xong clip của cặp đôi vì điệu cười "ha ha" sảng khoái vang vọng suốt 30 giây. Thậm chí, nhiều người còn nhận định nếu ai muốn làm vlog du lịch mà không biết nói gì thì nên học tập phong cách này của Khởi My - Kelvin Khánh để tăng thêm phần thú vị.