Khán giả nổi da gà vì Doãn Quốc Đam, Đỗ Duy Nam

Đỗ Duy Nam

Gần đây, Đỗ Duy Nam nhận được chú ý khi vào vai Đạt "Điên" ở phim hình sự Biệt dược đen. Trong phim, Đạt là 1 trong 4 thành viên chủ chốt của nhóm City Boy. Đạt đang điều trị trong bệnh viện tâm thần nhưng thường xuyên trốn viện ra ngoài ăn chơi đàn đúm với nhóm bạn.

Đạt nửa tỉnh nửa mê, nhiều lúc nói những câu không giống người điên. Nhiều khán giả cho rằng Đạt không hề bị vấn đề gì về thần kinh mà chỉ đang giả vờ để trốn tránh điều gì đó.

Ngoài mái tóc đặc biệt, nam diễn viên còn gây bất ngờ bởi khả năng nhập vai. Nhiều ý kiến cho rằng, là diễn viên hài nhưng Đỗ Duy Nam làm ra chất của kẻ nghiện ngập, điên và biến thái với màu sắc riêng. Thậm chí, có khán giả cảm thấy nổi da gà khi xem diễn xuất của anh.

Trích đoạn Đạt "Điên" (Đỗ Duy Nam đóng) đang điều trị trong bệnh viện tâm thần phim "Biệt dược đen" (Video: VTV).

"Đỗ Duy Nam diễn quá đạt", "Duy Nam diễn vai nghiện giống quá, xem hãi thật", "Thịnh "Ngựa" trở lại và lợi hại hơn xưa", "Xem đến những phân đoạn có Đạt nghiện mà nổi da gà. Xuất sắc", "Duy Nam đóng điên quá thành công, xem mà nổi da gà thật sự"… là những ý kiến ghi nhận của khán giả.



Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đỗ Duy Nam khẳng định Đạt "Điên" là thử thách lớn đối với mình, anh phải tự vượt qua cái bóng của nhân vật Thịnh "Ngựa" trong phim Mê cung mà anh từng đảm nhận.

Nam diễn viên cho hay, anh đã đọc kịch bản và nghiên cứu rất kĩ, thậm chí ghi chép vào một quyển sổ tay để nhớ về tâm lý nhân vật trước và sau mỗi phân đoạn.

Theo Đỗ Duy Nam, nhân vật này tâm lý đa chiều, thay đổi cảm xúc liên tục, lúc tâm thần, khi toan tính… và liên tiếp có cảnh hành động nên phải mất nhiều sức.

Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt phim, Đỗ Duy Nam hài hước chia sẻ: "Cách đây 4 năm tôi đóng vai Thịnh "Ngựa" trong phim Mê cung. Vừa chiếu xong phân đoạn Thịnh "Ngựa" đập tivi, mẹ tôi chạy từ phòng sang nước mắt rưng rưng bảo: "Nam ơi, con mà thế này chắc mẹ chết mất".

Lần này đến với phim Biệt dược đen chắc tôi phải cho bố mẹ uống thuốc trợ tim, an thần khi phải đối diện cậu con trai trong gia đình đóng một vai quá sức như thế".

Diễn xuất của Đỗ Duy Nam trong phim "Biệt dược đen" khiến người xem nổi da gà (Ảnh: VFC).

Mái tóc mang phong cách của những rapper Âu Mỹ cũng là điểm đặc biệt của nhân vật, xuất phát từ ý tưởng của Đỗ Duy Nam. Dù được thợ làm tóc nói mái tóc này sẽ gây đau, ảnh hưởng diễn xuất, anh vẫn quyết tâm thực hiện. Mỗi ngày, anh mất 8 tiếng làm tóc, duy trì trong 3 tháng.



Thời gian đầu, con gái Đỗ Duy Nam khóc vì không nhận ra bố. Anh nói: "Cũng may ngày ấy chương trình Rap Việt đang hot nên tôi làm một vài động tác giống các rapper. Lúc đầu các cháu hơi sợ nhưng chỉ mất vài ngày để thích nghi với diện mạo mới của bố".

Trước Biệt dược đen, Đỗ Duy Nam từng "gây sốt" với vai Thịnh "Ngựa" - thiếu gia nghiện ngập, ngáo đá trong phim Mê cung. Nam diễn viên sinh năm 1990 cũng thể hiện linh hoạt những kiểu vai khác nhau, từ vai nặng tâm lý như ông Sinh thời trẻ của Hương vị tình thân đến vai hài hước, vui vẻ trong Thương ngày nắng về…

Tạo hình của Đỗ Duy Nam trong "Biệt dược đen" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hà Việt Dũng



Nam diễn viên đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả khi tham gia bộ phim Cuộc chiến không giới tuyến. Trong phim, anh vào vai một người làm kinh doanh, thuộc tuyến phụ phản diện - vai diễn được nhận xét là xuất sắc nhất phim Cuộc chiến không giới tuyến hiện tại.

Hà Việt Dũng cho biết, đây là phim về đề tài biên phòng cũng là đề tài anh mới tham gia lần đầu. Anh cũng vinh dự khi được làm việc cùng đạo diễn Nguyễn Danh Dũng trong một dự án quy tụ dàn diễn viên "hot".

Hà Việt Dũng trong hậu trường phim "Cuộc chiến không giới tuyến" (Ảnh: Facebook nhân vật). Nói về lý do vào vai dân thường sau nhiều lần đóng vai công an, cảnh sát, kiểm sát viên trong những phim như Bão ngầm, Hành trình công lý…, Hà Việt Dũng cho biết: "Tôi muốn thay đổi một chút về diễn xuất cũng như hình ảnh sau một thời gian tham gia khá nhiều dạng vai hơn".

Xuất phát điểm là người mẫu, từng đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2011, Hà Việt Dũng lấn sân diễn xuất thành công khi tham gia các dự án như Ngược chiều nước mắt, Anh có phải đàn ông không, Hãy nói lời yêu…

Nam diễn viên sinh năm 1987 từng có thời gian gắn với hình tượng "trai hư" của màn ảnh, song gần đây anh dần lấy được thiện cảm của khán giả khi đảm nhiệm những vai chính diện.

Doãn Quốc Đam

Doãn Quốc Đam là một trong những diễn viên chuyên đóng vai phụ và phủ sóng hầu hết các dự án phim truyền hình ăn khách của VTV.

Từ Cảnh "soái ca" của Quỳnh búp bê, Thông - Phó Giám đốc Công an tỉnh biến chất trong Sinh tử, Fedora kì quái của Mê cung đến Cương "Chột" trong Hồ sơ cá sấu, hay Mến "Chí Phèo" Phố trong làng, Phong "Lãng tử" phim Thương ngày nắng về ... nam diễn viên luôn gây được sự chú ý và quan tâm lớn của khán giả nhờ khả năng biến hóa khôn lường, ấn tượng trong từng vai diễn. Khán giả ưu ái gọi Doãn Quốc Đam với danh xưng "tắc kè hoa" của màn ảnh Việt.

Trong số những vai phụ do Doãn Quốc Đam đảm nhận, có thể nói, nhân vật Fedora và Mến "Chí Phèo" là nổi bật và gây dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng khán giả.

Với Fedora, Doãn Quốc Đam xác lập kỷ lục là diễn viên chuyên trị vai "vào tù ra tội". Từng trích đoạn của Mê cung khắc họa rõ nhân cách bệnh hoạn của nhân vật Fedora với ánh mắt vô hồn, lời thoại đáng sợ và giọng cười man rợ khiến người xem "rợn tóc gáy", ám ảnh khi theo dõi bộ phim.

Và nhờ màn hóa thân xuất sắc, thành công vào vai diễn này, Doãn Quốc Đam đã nhận được giải thưởng Cánh diều vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhân vật Fedora của Doãn Quốc Đam trong phim "Mê Cung" (Ảnh: VFC).

Mến "Chí Phèo" thời hiện đại trong phim Phố trong làng của Doãn Quốc Đam là vai diễn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Mến là một gã đàn ông quanh năm rượu chè, đánh vợ, mắng con nhưng ẩn sâu trong Mến luôn khát khao được trở thành người lương thiện.



Những cảnh say rượu, chửi bới... thậm chí là say thuốc lào đều được Doãn Quốc Đam thể hiện rất chân thực. Khán giả có thể nhìn ra ngay chân dung một gã đàn ông ít học, cục cằn qua từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói... do Doãn Quốc Đam thể hiện.

Nhiều người cho rằng, dù chỉ là vai phụ nhưng đất diễn và diễn xuất của Doãn Quốc Đam trong phim này được đánh giá là đa dạng, thành công hơn hẳn thậm chí lấn át so với các vai chính.

Được xem là "thánh vai phụ" nhưng Doãn Quốc Đam khẳng định, đó là lựa chọn của mình. Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí, thời điểm bước chân vào nghề, nam diễn viên đã xác định không đi con đường có vai chính.

"Tôi không đẹp trai như Mạnh Trường, không khả ái như Hồng Đăng và cũng chẳng khí chất như Việt Anh. Vì thế, tôi sẵn sàng đi con đường mà cả 3 anh không đi. Tôi chỉ làm những vai ngắn nhưng hơi dị và quái một chút, vậy thôi.

Các diễn viên khác có thể muốn xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trên màn ảnh nhưng tôi thì ngược lại. Những gì "khù khoằm", cái nào "khó" thì cứ đưa đây tôi làm. Tôi xác định con đường đóng vai phụ là hợp nhất với mình, không tranh giành với ai", Doãn Quốc Đam bộc bạch.

Tạo hình nhân vật Mến của Doãn Quốc Đam trong phim "Phố trong làng" (Ảnh: VTV).

Là một trong những gương mặt "tắc kè hoa" của màn ảnh Việt, được nhiều đạo diễn đánh giá cao về tài năng diễn xuất và khán giả ghi nhận, nhưng Doãn Quốc Đam luôn tự thấy bản thân làm chưa tốt.



Anh không bằng lòng hay nghĩ mình giỏi. "Nhiều lúc quay xong, tôi cũng thấy mình chưa làm tốt, tự hỏi bản thân: Tại sao lại diễn như vậy, giá như có thêm chút thời gian nữa thì mình sẽ làm tốt hơn", anh cho hay.

Xuất hiện liên tục trong phim của VTV nhưng Doãn Quốc Đam thừa nhận, lựa chọn con đường diễn vai phụ, thu nhập không thể tốt hơn so với vai chính.

Nam diễn viên chia sẻ rằng, có những lúc, anh cảm thấy áy náy và hơi ích kỷ vì có những việc cần kinh tế nhưng mình lại không lo được.

Doãn Quốc Đam cũng mong kiếm được nhiều tiền từ nghề diễn, từng thề với bản thân sẽ bớt suy nghĩ lại và tập trung kiếm tiền thôi, song những vai phụ vẫn có nhiều "chất" để làm, khiến anh bị cuốn hút.

Sau mỗi dự án, Doãn Quốc Đam không có khái niệm nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Với anh, thả lỏng đầu óc và không suy nghĩ sẽ chẳng tái tạo gì cho nghệ thuật. Ngược lại, nếu lao động nhưng vẫn suy nghĩ mỗi ngày, đó là tái tạo.