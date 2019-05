Hương Tràm trầm cảm, tuyên bố ngừng hát để đi du học

Sau khoảng thời gian 6 năm họat động trong showbiz Việt, mới đây, Hương Tràm gây chấn động với khán giả và người hâm mộ khi tuyên bố: chính thức tạm dừng sự nghiệp ca hát để du học Mỹ.

Hương Tràm tạm dừng sự nghiệp ca hát để du học Mỹ.

Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ do không thể sắp xếp được cuộc sống đã dẫn đến sự mất cân bằng với công việc. Cô đã thường xuyên mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc an thần suốt 5 năm.

Bên cạnh đó, cô muốn tiếp tục thực hiện hoài bão và đam mê của mình trên con đường học vấn. Và đó chính là lí do lớn nhất khiến Hương Tràm quyết định dừng đi hát để sang Mỹ du học. Gia đình nữa ca sĩ bày tỏ Hương Tràm vẫn sẽ biểu diễn ở Mỹ những ngày cuối tuần trong quá trình du học.

Trước đó vào tháng 10/2018, trên trang cá nhân của mình, Hương Tràm chia sẻ hình ảnh đôi bàn tay trầy trụa, da tay bong tróc cùng dòng trạng thái: "Làm sao ngưng việc này lại hả Tràm" thu hút sự chú ý của dân mạng.

Liên lạc phía Hương Tràm, đại diện nữ ca sĩ cho biết thời gian gần đây cô liên tục rơi vào trạng thái stress, căng thẳng đến mất ngủ. Mỗi lần như vậy, Hương Tràm đều tự mình bóc tay đến mức có lúc rỉ máu. Ekip của cô đã cảnh báo nhưng tình trạng này liên tục lặp lại. Đó là lý do trong một vài sự kiện gần đây hay khi chụp ảnh, giọng ca "Em gái mưa" đều khéo che đi đôi bàn tay của mình.

Hương Tràm là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên 2012. Ngoài ra, cô cũng là nghệ sĩ đã giành được 1 giải Mnet Asian Music Award và 2 giải Cống hiến giúp cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất nhận giải và đề cử ở tuổi 18.

Hương Tràm tham dự cuộc thi Giọng hát Việt năm 2012. Sau đêm phát sóng đầu tiên của chương trình tối ngày 8 tháng 7, với phần trình diễn xuất sắc ca khúc "I’ll always love you", cô nhận được sự lựa chọn của bốn vị giám khảo.