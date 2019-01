Cuộc sống thực phía sau ánh hào quang của Hương Tràm

Sau 6 năm bước chân vào showbiz Việt, Hương Tràm có sự nghiệp ca hát khá thành công. Ảnh: FBNV Chăm chỉ chạy show, ở tuổi 24, nữ ca sĩ tậu biệt thự 4 tầng và đi xế hộp 2 tỷ. Ảnh: Dân Việt Hoạt động trong showbiz, Hương Tràm cũng đối mặt với nhiều áp lực giống nhiều đồng nghiệp. Ảnh: Dân Việt Do thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, Hương Tràm tự bóc da tay đến mức chảy máu Ảnh: Thế giới trẻ Do tính cầu toàn trong công việc và rất nghiêm túc với nghề, nữ ca sĩ vẫn đi hát ngay cả khi vừa ốm dậy. Ảnh: Khám phá Hương Tràm từng tiết lộ, khi bắt đầu tiếp xúc với ánh hào quang, cô đã phải sử dụng thuốc ngủ để giảm stress. Ảnh: Lao động Bị cận thị khá nặng nên mỗi khi đi hát, Hương Tràm thường xuyên phải sử dụng kính áp tròng để trông phù hợp hơn. Ảnh: FBNV Tuy nhiên, do sử dụng kính áp tròng thường xuyên, đầu năm 2018, Hương Tràm bị viêm kết mạc, gần như mất thị giác. Ảnh: FBNV Mới đây, Hương Tràm lại bị dị ứng cấp tính khiến cô phải hủy các sự kiện. Ảnh: FBNV Công việc ca hát không chỉ khiến sức khỏe của Hương Tràm bị ảnh hưởng mà còn khiến nữ ca sĩ khá lận đận trong đường tình duyên. Ảnh: FBNV Năm 2017, trong cuộc phỏng vấn trên Ngôi sao, Hương Tràm tiết lộ chủ động chia tay bạn trai vì quá bận rộn. Hồi mới nổi tiếng, nữ ca sĩ cũng từng từ bỏ tình yêu đầu đời vì nghĩ rằng không thể vì người yêu mà đánh mất sự nghiệp đang rộng mở. Cho đến nay, Hương Tràm luôn cảm thấy có lỗi với bạn trai cũ. Ảnh: Người lao động Hương Tràm thừa nhận cô có nhiều mối quan hệ trong showbiz nhưng lại không thân được với ai. Ảnh: FBNV Xem video "Hương Tràm nói về thị phi showbiz". Nguồn Youtube/vtc

