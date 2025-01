Hôn nhân của NSƯT Tiêu Lang - nghệ sĩ Kim Xuân

Mới đây, NSND Như Quỳnh - con gái NSƯT Tiêu Lang chia sẻ trên Tiền Phong, bố của cô qua đời do tuổi cao sức yếu sau một tuần nhập viện cấp cứu. “Ông không ốm lâu, chỉ nằm viện khoảng một tuần là bố tôi đi. So với mẹ tôi, sức khỏe của bố tốt hơn do thời trẻ thường xuyên tập thể dục, rèn luyện thể thao như bơi lội, tập xà”, nghệ sĩ Như Quỳnh cho hay.

NSƯT Tiêu Lang. Ảnh: Dân Việt.

Vợ nghệ sĩ Tiêu Lang là nghệ sĩ cải lương Kim Xuân. Theo Người Lao Động, nghệ sĩ Kim Xuân là cô đào thương của đoàn cải lương Kiến Chung (tiền thân của đoàn Chuông Vàng, Hà Nội) còn Tiêu Lang là em trai của chủ đoàn cải lương Kim Chung. Cả hai kết hôn khi còn rất trẻ.

Nghệ sĩ Kim Xuân chia sẻ trên Công An Nhân Dân Online, bà và nghệ sĩ Tiêu Lang lần đầu đóng chung khi vào vai Trương Chi và Mỵ Nương trong vở ca kịch Hận tương giao của NSND Đào Mộng Long.

Sau đó, cặp đôi nghệ sĩ Kim Xuân - Tiêu Lang diễn chung trong các vở Đời cô Lựu, Trinh nữ Xuân Hương, Nàng tiên mẫu đơn, Kiều. Đặc biệt, với vai diễn Kim Trọng - Thúy Kiều trong Kiều, bố mẹ NSND Như Quỳnh trở thành hai nghệ sĩ nổi tiếng một thời.

NSƯT Tiêu Lang và nghệ sĩ Kim Xuân có 3 người con: Nghệ sĩ xiếc Tiến Dũng, NSND Như Quỳnh và Như Hoa - Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh. Trò chuyện với Dân Việt, NSND Như Quỳnh chia sẻ: "Cải lương là nghề của gia đình tôi, từ cụ, ông ngoại cho tới bố mẹ. Tôi theo cải lương 10 năm, nhưng cuối cùng vì nhân duyên lại chọn điện ảnh”.

NSƯT Tiêu Lang - Kim Xuân cùng con gái NSND Như Quỳnh và cháu ngoại Đan Huyền. Ảnh: Người Lao Động.

NSƯT Tiêu Lang có hai người con rể theo nghệ thuật là nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Bảo - chồng NSND Như Quỳnh và đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn.