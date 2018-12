Hoài Linh hạnh phúc khoe món quà sinh nhật bất ngờ từ con trai ruột

Nghệ sĩ Hoài Linh viết trên trang cá nhân: “Chúc mừng con. Sau bao nhiêu năm miệt mài đèn sách, giờ con đã đạt được mơ ước của mình và tất cả thành viên gia đình. Tấm bằng này chỉ là bước khởi đầu, nó như chiếc chìa khóa để con mở cánh cửa buớc vào một tuơng lai tốt đẹp hơn. Tấm bằng không phải là sự thành đạt mà là những trang sách để con rèn giũa thêm nghị lực cho cuộc sống. Cố lên con nhé! Cám ơn con về món quà sinh nhật thật ý nghĩa con dành tặng bố”. Ông cũng không quên khoe ảnh khoảnh khắc con trai nhận bằng tốt nghiệp.

Võ Lê Thành Vinh là con trai lớn của Hoài Linh với người vợ đầu.

Khi sang Mỹ, con trai của Hoài Linh là Võ Lê Thành Vinh học cao đẳng ở University of Texas chuyên ngành Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Lúc đầu việc học của Thành Vinh gặp nhiều khó khăn vì rảo cản về ngôn ngữ.

Tuy nhiên, anh đã cố gắng hết sức để có thể khắc phục mọi khó khăn. Bất chấp hàng ngàn lá đơn xin việc đều bị từ chối, con ruột của NSƯT Hoài Linh đã vượt qua kỳ tuyển dụng gắt gao để được nhận vào làm ở vị trí kỹ sư của Hãng hàng không American Airlines từ một năm trước khi tốt nghiệp. Điều này như một bước ngoặt lớn trên con đường sự nghiệp của Võ Lê Thành Vinh. Bởi từ nhỏ, anh đã chia sẻ với bố rằng mình muốn tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của máy bay, muốn có thể được tận tay sửa chữa, sáng tạo ra những cỗ máy khổng lồ có thể di chuyển trên bầu trời.

Đứng trước cơ hội có một không hai, Võ Lê Thành Vinh quyết định bảo lưu kết quả học tập ở trường Cao đẳng University of Texas chuyên ngành Bachelor of Science in Mechanical Engineering để làm việc ở hãng American Airlines. Năm 2018, anh sẽ tranh thủ học tiếp để tốt nghiệp. Thành Vinh dự định sẽ học lên chuyên ngành Bachelor of Science in Mechanical Engineering cũng tại University of Texas at Dallas.

Ngay sau khi nhận được bằng tốt nghiệp, con trai ruột của giám khảo Ơn giời cậu đây rồi cũng khẳng định đây chỉ là tiền đề trên con đường theo đuổi giấc mơ của mình. Anh sẽ còn mất nhiều thời gian và công sức hơn nữa để chạm tay tới thành công thực sự. Võ Lê Thành Vinh gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn yêu thương giúp đỡ mình trong quãng thời gian hết sức khó khăn đã qua và hứa hẹn sẽ thực hiện được nhiều điều bất ngờ tuyệt vời hơn nữa trong tương lai.