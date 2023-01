Hoa hậu Hà Kiều Anh: “Có ông chồng nào không thích vợ đẹp”

Hoa hậu Hà Kiều Anh không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực nghệ thuật, mà còn là CEO thành công khi kinh doanh làm đẹp với viện thẩm mỹ JK Imperial Beauty Center.



Đẹp… giúp có nhiều cơ hội

- Vì sao chị chọn lĩnh vực làm đẹp để phát triển sự nghiệp bên cạnh các hoạt động nghệ thuật?

- Theo đuổi làm đẹp cho mọi người là ước mơ từ gần thập kỷ trước của tôi. Sống trong một thế giới không ngừng thay đổi từng giờ, từng phút thì chúng ta ngoài tu bổ về tri thức, kỹ năng, giờ đây vẻ ngoài cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Ai cũng có quyền làm đẹp và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trở nên xinh đẹp hơn, khi đó năng lượng tích cực sẽ được lan tỏa, giúp chúng ta có nhiều cơ hội trong cuộc sống. Làm đẹp cho người chính là làm đẹp cho đời.

- Là CEO của Trung tâm Thẩm mỹ JK Imperial, chị có thể chia sẻ câu chuyện xúc động, hoặc nhân vật để lại ấn tượng với chị khi đến làm đẹp?

- Tôi không bao giờ quên được câu chuyện của bé Vũ Quốc Linh, 3 tuổi. Bé bị bỏng và thương tật đến 86,16%, phải trải qua nhiều cuộc điều trị, phẫu thuật chuyên sâu. Bệnh viện JK Hàn Quốc và các bác sĩ tại đây khi biết được thông tin đã tài trợ cho trường hợp của bé. Các bác sĩ JK đã nghiên cứu, tiến hành các cuộc phẫu thuật ghép da và liệu trình tế bào gốc định kỳ.

Phép màu đã xảy ra giúp bé dần tìm lại được tuổi thơ. Đến nay, sức khỏe của bé đã ổn định, có thể đi học, sinh hoạt bình thường. Chứng kiến trường hợp này thật sự là điều vi diệu và xúc động.

Hoa hậu Hà Kiều Anh. Ảnh: NVCC

- Đâu là bí quyết kéo dài tuổi thanh xuân của chị?

- Với tôi có 3 yếu tố giúp duy trì sự trẻ trung, xinh đẹp là sức khoẻ tinh thần (mental health), thực phẩm nạp vào cơ thể và một chuyên gia làm đẹp song hành.

Tôi rất chú trọng thực phẩm nạp vào cơ thể mình. Có câu triết lý "You are what you eat", nên việc bạn ăn gì sẽ phản ánh lên con người bạn. Chế độ ăn mà bạn chọn sẽ quyết định làn da, sắc vóc cũng như năng lượng và cảm xúc của bạn.

Tiếp đến, tôi luôn ý thức được việc cân bằng cảm xúc. Giữa rất nhiều áp lực công việc phải cố gắng bình tĩnh xử trí. Tôi cũng dành thời gian du lịch, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ. Tâm hồn mình được bình yên, tâm có tịnh thì thần thái mới toát lên vẻ tươi mới, khí chất.

Và để duy trì sự trẻ trung một cách khoa học tôi lựa chọn và đồng hành với một chuyên gia làm đẹp, giúp mình có được phác đồ chăm sóc, điều trị phù hợp, chuyên sâu. Tôi nghĩ rằng 3 yếu tố trên ai cũng có thể áp dụng để lưu giữ thanh xuân cho chính mình.

Gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh. Ảnh: NVCC

Làm đẹp không phân biệt tuổi tác, hay nam nữ

- Chị có thấy áp lực trong việc giữ gìn hình ảnh đẹp khi mang danh hoa hậu?

- Đó không hẳn áp lực mà là trọng trách, niềm tự hào. Nhiều khi tôi còn lấy điều đó làm niềm vui và động lực. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của mình chỉn chu, chuyên nghiệp, cảm giác rất phấn khởi.

- Chồng chị - doanh nhân Huỳnh Trung Nam chia sẻ gì về việc làm đẹp của vợ?

- Chồng tôi luôn ủng hộ bất kể việc gì tôi làm. Ngay cả việc làm đẹp cũng thế, có anh chồng nào mà không thích vợ mình xinh đẹp nhỉ. Bật mí đôi chút là anh Nam còn thích thú trải nghiệm các liệu trình chăm sóc da. Làm đẹp thời hiện đại không phân biệt tuổi tác hay nam nữ.

- Chị nhắn nhủ điều gì đến phái nữ trong việc làm đẹp?

- Được sinh ra là phụ nữ chúng ta đều là những đóa hoa muôn sắc, muôn vẻ. Hãy tự tin với những gì bạn có. Làm đẹp hình thức bên ngoài, nhưng cũng đừng quên tu dưỡng tâm tính bên trong. Hãy làm đẹp một cách thông minh, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín, an toàn và không lạm dụng, phụ thuộc vì cái gì nhiều quá cũng không tốt.

- Nhiều chị em sợ Tết sẽ tăng cân, chị có bí kíp gì để giữ dáng?

- Tôi hay áp dụng chế độ ăn nhiều rau xanh, củ quả và ít tinh bột. Trong mỗi bữa ăn, tôi khắt khe trong việc kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, không để tình trạng ăn quá no và dư thừa calo. Ngoài ra, hãy tranh thủ vận động ngay khi có thời gian, thử sức với các bài tập đơn giản tại nhà. Với phương pháp trên ắt hẳn sẽ hiệu quả phần nào cho chị em muốn duy trì vóc dáng trong dịp Tết.

Hoa hậu Hà Kiều Anh luôn chú trọng đến việc làm đẹp. Ảnh: NVCC

“Tôi sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc của cuộc sống”

- Một ngày bình thường của chị diễn ra thế nào? Lúc rảnh rỗi chị thích làm gì?

- Tôi thường bắt đầu ngày mới với một ly nước để thanh lọc cơ thể, hít thở khí trời. Sau đó mình sẽ rà soát các việc cần làm trong ngày và xử lý theo mức độ ưu tiên. Ngoài ra, có những ngày đi tham dự sự kiện tôi sẽ bận rộn hơn.

Với tôi, kết thúc một ngày tuyệt vời nhất là dùng bữa bên gia đình thân yêu của mình. Còn khi rảnh rỗi, tôi thích trò chuyện, chơi cùng các con.

- Tự nhận xét về bản thân chị thấy mình là người thế nào? Đâu là thói quen xấu chị cần phải thay đổi?

- Tôi tự nhận thấy mình là người có thể chịu được áp lực công việc cao và ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống.

Còn thói quen xấu có lẽ là tôi hay lo lắng nhiều. Nhưng do mình quyết định lựa chọn con đường không mấy dễ dàng nên vui vẻ chấp nhận.

Nàng hậu muốn dành thời gian cho gia đình khi rảnh rỗi. Ảnh: NVCC

- Ở tuổi 47, điều lo lắng nhất của chị là gì?

- Với lịch trình làm việc khá bận rộn và dày đặc tôi luôn trăn trở làm thể nào để cân bằng được giữa công việc kinh doanh, hoạt động nghệ thuật và chăm sóc gia đình. Tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu nên lúc nào cũng lo lắng chưa dành nhiều thời gian cho chồng con. Đó cũng là lý do mỗi khi được thảnh thơi tôi chỉ thích ở nhà nấu cho gia đình một bữa ăn thật ngon.

Còn về vấn đề tuổi tác, sinh - lão - bệnh - tử là quy luật của tự nhiên không thể tránh khỏi. Tôi vẫn đang sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cũng vì ý thức được tuổi tác nên tôi càng không cho phép bản thân "lười" chăm sóc sắc đẹp.

- Cảm ơn chia sẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh . Chúc chị năm mới an khang - thịnh vượng - hạnh phúc!