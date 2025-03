Phong cách đẹp đều của hội mỹ nhân bạn thân Đỗ Mỹ Linh

Sau 1 lần sinh nở, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn sở hữu body thon gọn, nuột nà. Ảnh: FB Mỹ Linh. Mỹ Linh chuộng váy áo bó sát tôn đường cong hình thể quyến rũ. Ảnh: FB Mỹ Linh. Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau khi nổi tiếng, cô tham gia các sự kiện giải trí, làm người mẫu thời trang. Mỹ Linh còn lấn sân làm biên tập viên ở VTV. Năm 2022, Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Hiện tại, người đẹp có một cô con gái. Ảnh: FB Mỹ Linh. Trong hội bạn thân của Đỗ Mỹ Linh sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới Ngô Thanh Thanh Tú - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh: FB Thanh Tú. Thanh Tú cao 1m80, có số đo ba vòng 81-62-99 cm. Ảnh: FB Thanh Tú. Thanh Tú đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau đó, cô từ chối thi Miss International 2018 để tập trung làm MC ở VTV. Năm 2018, Thanh Tú kết hôn với doanh nhân Thành Phương. Ảnh: FB Thanh Tú. Ngô Trà My là chị gái ruột của Thanh Tú, cũng chơi trong nhóm của Mỹ Linh. Ảnh: FB Trà My. Trà My sở hữu vóc dáng thon gọn sau 2 lần sinh nở. Giống Thanh Tú, cô chuộng phong cách dịu dàng, trẻ trung. Ảnh: FB Trà My. Trà My lên xe hoa năm 2016. Sau khi lấy chồng, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 rất hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Ảnh: FB Trà My. Trong hội bạn thân toàn mỹ nhân của Đỗ Mỹ Linh còn có Hoa hậu Ngọc Hân. Ảnh: FB Ngọc Hân. Ngọc Hân thanh lịch, gợi cảm khi tham gia sự kiện giải trí. Ảnh: FB Ngọc Hân. Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau cuộc thi, cô nỗ lực theo đuổi lĩnh vực thiết kế thời trang. Ngọc Hân kết hôn năm 2022 với Phú Đạt sau nhiều năm hẹn hò. Ảnh: FB Thanh Tú. Xem video: "Hội bạn thân của Mỹ Linh tụ tập". Nguồn FB Ngọc Hân

