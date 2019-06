Hồ Quang Hiếu bối rối khi bị hỏi "bao giờ gửi thiệp hồng"

Được Yến Trang hỏi về thiệp cưới, Hồ Quang Hiếu bối rối rồi thẳng thắn trả lời anh chấp nhận sống an phận, không cần đám cưới, chỉ cần hai người biết là đủ.

Thời gian gần đây, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp tại các địa điểm giống nhau và vào cùng một thời điểm khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ. Cặp đôi này từng là đôi tình nhân nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của công chúng. Vào năm 2016, cả hai xác nhận hẹn hò nhưng chỉ sau một năm họ tuyên bố chia tay khiến cho fan không khỏi tiếc nuối



Trước tin đồn được cho là tái hợp, Bảo Anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Trong khi đó, Hồ Quang Hiếu tham gia talkshow "Sức sống thanh xuân" đã có những chia sẻ về triết lý trong cuộc sống và tình yêu. Anh còn nhận định trong chuyện tình cảm, khi đang yêu thì cảm xúc của cả hai rất quan trọng.

Hồ Quang Hiếu bất ngờ chia sẻ muốn chọn một cuộc sống an phận.

Tham gia talkshow "Sức sống thanh xuân" với chủ đề: “Thanh xuân bạn sẽ chấp nhận mạo hiểm hay an phận?”, Hồ Quang Hiếu chọn sống an phận. Được cho là nam ca sĩ giàu có ở showbiz Việt nhưng với anh trong công việc đã gây dựng được thương hiệu rồi thì không nên mạo hiểm hi sinh làm lại từ đầu. Hồ Quang Hiếu đã nghĩ đến trường hợp mạo hiểm mà chưa chắc đã phù hợp và giúp anh có thể thành công.



Hoàn toàn trái ngược với giọng ca “Không cảm xúc”, ca sĩ Yến Trang lại cho rằng: “Trong công việc mình còn trẻ nhiều thời gian tại sao lại không thử để có bước tiến mới. Nếu mạo hiểm dù có rủi ro nhưng nó sẽ cho mình bài học kinh nghiệm”. Không đồng tình với Hồ Quang Hiếu, Yến Trang vặn ngược lại: “Bây giờ Hiếu đang rất là an phận thì chừng nào gửi thiệp hồng vậy” khiến nam ca sĩ bối rối, nhưng sau đó anh trả lời khi chấp nhận sống an phận thì không cần đám cưới, chỉ cần hai người biết là đủ.

Hồ Quang Hiếu và Anh Đức chung quan điểm phụ nữ không nên quá mạo hiểm.

Cuộc tranh luận tiếp diễn với hai câu hỏi phụ “Mạo hiểm là chuyện của con trai, con gái nên an phận, quan điểm này đúng hay sai”. Anh Đức cho rằng: “Đôi khi phụ nữ ko nên quá mạo hiểm mà hãy chọn an toàn. Có trường hợp phụ nữ quá mạnh mẽ, mạo hiểm sẽ mất đi đặc quyền vốn có là được bảo bọc của họ”.



Đồng tình quan điểm của Anh Đức, Hồ Quang Hiếu cũng cho rằng phụ nữ dù cá tính và mạnh mẽ đến đâu thì trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn có sự yếu đuối.

Hơn nữa, anh còn đưa ra dẫn chứng đầy thuyết phục: “Ví dụ trong cuộc sống có rất nhiều phụ nữ thành công, họ luôn mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng khi gặp đúng người đàn ông của mình thì họ sẽ trở nên yếu đuối để được chở che. Có nhiều khó khăn xảy ra trong cuộc sống không thể nào mình vượt qua được, nên họ vẫn có những cô đơn khó tránh khỏi”.

Nam ca sĩ cũng nhận định rằng đàn ông mạnh mẽ cũng là điều bình thường, phụ nữ có an phận một chút cũng là điều hiển nhiên.

Hồ Quang Hiếu và Yến Trang tranh cãi “nảy lửa” trước câu hỏi phụ nữ có nên an phận.

Cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi khi một bên là “đấng mày râu” phản đối với quan điểm của phái nữ, ca sĩ Hồ Quang Hiếu bày tỏ mong muốn những người phụ nữ đừng quá gồng mình mà nên mềm dẻo, nhẹ nhàng với người mình yêu thì sẽ dễ dàng đạt được hạnh phúc. Hoàn toàn trái ngược với nam ca sĩ, Yến Trang kiên định cho rằng cô không cố gắng thể hiện mình mạnh mẽ mà đó chính là bản tính của cô.



Chưa hết, nam ca sĩ cũng đưa ra những lý lẽ đầy thuyết phục, anh cho rằng: “Trong chuyện tình cảm, cả hai khi đang yêu thì cảm xúc rất quan trọng”. Còn đối với cuộc sống hôn nhân thì theo anh nên xem đó là niềm vui của nhau như việc người chồng tự nguyện nấu ăn, chăm sóc con cái, đỡ đần cho vợ. Cuộc sống giữa hai người nên hòa hợp thì mới có hạnh phúc.

Anh cũng một mực giữ quan điểm rằng phụ nữ không nên quá mạnh mẽ”. Anh còn hài hước cho biết: “Nếu phụ nữ sinh ra đã mạnh mẽ thì đôi lúc hãy thử nhẹ nhàng chừa phần cho đàn ông còn thể hiện”. Sau những chia sẻ về triết lý trong cuộc sống và tình yêu của Hồ Quang Hiếu , các khách mời đều phải thừa nhận anh là mẫu đàn ông trong mơ của nhiều cô gái.

