Từ "mỹ nữ vạn người mê", Hạ Vi xuống sắc, ngày càng mờ nhạt

Năm 2016, Hạ Vi nhận được nhiều lời khen về nhan sắc khi đóng chính Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Sau bộ phim này, “cô Tấm” được cư dân mạng gọi là “mỹ nữ vạn người mê” nhờ gương mặt đẹp thanh tú, nụ cười rạng ngời. Nữ diễn viên sinh năm 1993 không được đánh giá cao về diễn xuất. Nhưng vì đẹp, diễn xuất của cô không bị “mổ xẻ” quá nhiều. Sau phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Hạ Vi từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1993 ngày càng mờ nhạt. Hơn một năm qua, cô gần như không có vai diễn mới, chỉ đóng MV. Hạ Vi cũng không thường chia sẻ hình ảnh và thông tin mới trên trang cá nhân. Sau 3 năm, khán giả chỉ nhớ đến Hạ Vi với vai trò "bạn gái cũ của Cường Đô La". Cường Đô La và Hạ Vi bên nhau ngay sau khi cô gây chú ý nhờ Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Họ chia tay năm 2017. Trong gần hai năm bên nhau, Hạ Vi và Cường Đô La nhiều lần vướng tin đồn đổ vỡ tình cảm. Thỉnh thoảng, họ lại hủy kết bạn và ngừng theo dõi nhau trên trang cá nhân. Thời gian qua, nhan sắc của Hạ Vi luôn gây tranh cãi. Nhiều cư dân mạng cho rằng Hạ Vi ngày càng gầy gò, xuống sắc. Cô không còn vẻ đẹp "vạn người mê" như ngày gây chú ý nhờ Tấm Cám: Chuyện chưa kể.Hình ảnh gầy gò do Hạ Vi chia sẻ hôm 2/6. Nữ diễn viên ngày càng xuề xòa, đơn giản. Cô cũng không còn là cái tên hot với cư dân mạng. Hôm 2/5, Hạ Vi thừa nhận trang cá nhân ít tương tác và không nhận được nhiều lượt quan tâm như các nghệ sĩ khác. “Hôm qua, đứa bạn chơi chung hỏi người nổi tiếng gì mà Facebook có mấy chục like, chả ai comment. Sao bây giờ? Trả lời như thế nào cho thông minh”, cô viết. Chia sẻ này của cô chỉ có khoảng 26 lượt thích và 6 bình luận. Trên trang Instagram vào tối 14/2, diễn viên Hạ Vi chia sẻ hình ảnh bên người yêu mới. Hình ảnh được chú thích: “Anh không cô đơn, em luôn ở đây bên anh”. Trong ngày tình yêu, Hạ Vi nhận được bó hoa rực rỡ từ bạn trai. Nữ diễn viên Tấm Cám: Chuyện chưa kể không hé lộ danh tính nửa kia. Đây được coi là lần công khai tình cảm đầu tiên của Hạ Vi sau chia tay Cường Đô La. Tuy nhiên, tấm ảnh này sau đó được gỡ bỏ. Trang Instagram của Hạ Vi có hơn 300.000 lượt theo dõi. Nhưng mỗi hình ảnh do cô đăng tải chỉ khoảng vài trăm tới vài nghìn lượt thích. Hạ Vi từng khiến cư dân mạng bàn tán sau khi chia sẻ hình ảnh đội tóc giả vàng chóe. Hình ảnh khiến cô bị cho là "giống phong cách Phi Thanh Vân". (Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết) Xem video "Hạ Vi nói về áp lực khi yêu Cường đô la". Nguồn Youtube/ VTC14:

Năm 2016, Hạ Vi nhận được nhiều lời khen về nhan sắc khi đóng chính Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Sau bộ phim này, “cô Tấm” được cư dân mạng gọi là “mỹ nữ vạn người mê” nhờ gương mặt đẹp thanh tú, nụ cười rạng ngời. Nữ diễn viên sinh năm 1993 không được đánh giá cao về diễn xuất. Nhưng vì đẹp, diễn xuất của cô không bị “mổ xẻ” quá nhiều. Sau phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Hạ Vi từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1993 ngày càng mờ nhạt. Hơn một năm qua, cô gần như không có vai diễn mới, chỉ đóng MV. Hạ Vi cũng không thường chia sẻ hình ảnh và thông tin mới trên trang cá nhân. Sau 3 năm, khán giả chỉ nhớ đến Hạ Vi với vai trò "bạn gái cũ của Cường Đô La". Cường Đô La và Hạ Vi bên nhau ngay sau khi cô gây chú ý nhờ Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Họ chia tay năm 2017. Trong gần hai năm bên nhau, Hạ Vi và Cường Đô La nhiều lần vướng tin đồn đổ vỡ tình cảm. Thỉnh thoảng, họ lại hủy kết bạn và ngừng theo dõi nhau trên trang cá nhân. Thời gian qua, nhan sắc của Hạ Vi luôn gây tranh cãi. Nhiều cư dân mạng cho rằng Hạ Vi ngày càng gầy gò, xuống sắc. Cô không còn vẻ đẹp "vạn người mê" như ngày gây chú ý nhờ Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Hình ảnh gầy gò do Hạ Vi chia sẻ hôm 2/6. Nữ diễn viên ngày càng xuề xòa, đơn giản. Cô cũng không còn là cái tên hot với cư dân mạng. Hôm 2/5, Hạ Vi thừa nhận trang cá nhân ít tương tác và không nhận được nhiều lượt quan tâm như các nghệ sĩ khác. “Hôm qua, đứa bạn chơi chung hỏi người nổi tiếng gì mà Facebook có mấy chục like, chả ai comment. Sao bây giờ? Trả lời như thế nào cho thông minh”, cô viết. Chia sẻ này của cô chỉ có khoảng 26 lượt thích và 6 bình luận. Trên trang Instagram vào tối 14/2, diễn viên Hạ Vi chia sẻ hình ảnh bên người yêu mới. Hình ảnh được chú thích: “Anh không cô đơn, em luôn ở đây bên anh”. Trong ngày tình yêu, Hạ Vi nhận được bó hoa rực rỡ từ bạn trai. Nữ diễn viên Tấm Cám: Chuyện chưa kể không hé lộ danh tính nửa kia. Đây được coi là lần công khai tình cảm đầu tiên của Hạ Vi sau chia tay Cường Đô La. Tuy nhiên, tấm ảnh này sau đó được gỡ bỏ. Trang Instagram của Hạ Vi có hơn 300.000 lượt theo dõi. Nhưng mỗi hình ảnh do cô đăng tải chỉ khoảng vài trăm tới vài nghìn lượt thích. Hạ Vi từng khiến cư dân mạng bàn tán sau khi chia sẻ hình ảnh đội tóc giả vàng chóe. Hình ảnh khiến cô bị cho là "giống phong cách Phi Thanh Vân". (Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết) Xem video "Hạ Vi nói về áp lực khi yêu Cường đô la". Nguồn Youtube/ VTC14: