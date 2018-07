Hậu ly hôn, số tiền sao Việt được chu cấp có khác người thường?

>>> Mời quý độc giả xem MV "Về với đông" của Hồng Nhung. Nguồn Youtube:

Hồng Nhung



Cách đây vài ngày thông tin nữ ca sĩ Hồng Nhung ly hôn với người chồng doanh nhân quốc tịch Mỹ đã gây xôn xao dư luận. Nữ ca sĩ và chồng phân chia trách nhiệm nuôi 2 con dựa trên tinh thần hợp tác. Hồng Nhung cho biết, cô muốn tự mình nói ra thông tin này vì cô ý thức được mình là người của công chúng. Hơn nữa, cô cũng muốn tránh những thông tin đồn đoán làm ảnh hưởng đến hai con.

Sau khi ly hôn, mỗi tháng Kevin Gilmore – chồng cũ của Hồng Nhung sẽ chu cấp hơn 52 triệu đồng cho mỗi bé. Số tiền này bao gồm tiền đóng học phí (khoảng 45 triệu đồng/1 bé), tiền phí bảo hiểm và thuê người giúp việc. Tổng cộng số tiền cho hai bé vào khoảng 105 triệu mỗi tháng. Bằng Kiều Vào năm 2015, Bằng Kiều bị dư luận chỉ trích vì nghi ngờ rũ bỏ trách nhiệm với 3 con trai sau khi ly hôn với vợ cũ là Trizzie Phương Trinh. Ngay lúc này, một người bạn thân của nam ca sĩ là Dũng Taylor, vốn là chồng của nữ ca sĩ Thu Phương, tiết lộ rằng sao Việt này chu cấp cho vợ và ba con trai số tiền 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ tiền Việt) mỗi năm. Dũng Taylor cũng khẳng định, Bằng Kiều là một người đàn ông có trách nhiệm, anh luôn đưa tiền chu cấp cho vợ cũ một cách đúng kỳ hạn chứ không hề lẩn tránh như tin đồn. Bản thân Bằng Kiều cũng dí dỏm chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ để tiền áp lực lên mình. Tôi làm nhiều thì tôi sẽ chu cấp nhiều, tôi không làm thì không chu cấp được, không thì làm gì được. Nói vui vậy, nhưng ông trời cho tôi một nghề có thu nhập tốt hơn nhiều người, thế nên đối với những việc “thiên kinh địa nghĩa”, tôi không bao giờ chối từ. Khi làm được, tôi không chỉ chia sẻ cho các con mà còn cho gia đình, bạn bè. Tôi thích là người giúp hơn là người được giúp. Mình may mắn hơn nhiều người thì cũng phải chu cấp đủ cho các con, thiếu làm sao được. Người thân, bạn bè khi cần, tôi cũng luôn sẵn sàng giúp. Đúng là khoản khá lớn so với bên kia, tôi không muốn nói con số cụ thể nhưng bạn bè tôi đều biết. Nói vui là nhiều khi bạn bè của tôi ly dị, người vợ còn lấy tôi ra làm tấm gương về việc chia tay nhưng chu cấp rất tốt cho các con. Hiện tại, các con của tôi vẫn chưa đi học đại học. Ở bên Mỹ học từ cấp 1 đến cấp 3 đều được miễn phí. Thế nên, bố mẹ không phải đóng tiền học phí cho con, chỉ phải lo cho các con nhu cầu sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày". Lam Trường Sau cuộc chia tay với người vợ đầu là Ý An, nam ca sĩ Lam Trường từng bị chỉ trích là vô trách nhiệm với con. Đứng trước thông tin bất lợi về mình, Lam Trường bức xúc lên tiếng rằng trong 3 năm đầu tiên, anh đã hoàn thành nghĩa vụ chu cấp chi phí nuôi dưỡng con trai và vợ cũ. Tuy không tiết lộ con số chính xác, song mọi người đều biết rằng số tiền này theo quy định của pháp luật Mỹ là không hề nhỏ. Nam ca sĩ cho biết thêm, anh biết rằng bé Kiến Văn thiệt thòi khi thiếu thốn tình cảm của cha nên ngoài việc tranh thủ thăm con khi đi diễn ở Mỹ, hầu hết số cát-sê hát ở Mỹ anh đều dành cho con trai. Nam ca sĩ cũng khẳng định anh sẽ thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho tới khi Kiến Văn tròn 18 tuổi.

Trong một bài phỏng vấn, Lam Trường chia sẻ: "Tôi cảm ơn An và gia đình của cô ấy đã chăm sóc cho bé rất tốt. Tôi chỉ biết làm tròn những mặt về xã hội, kinh tế để con có mọi thứ tốt nhất. Mẹ của Kiến Văn cũng đi làm lâu năm. Tôi nghĩ An cũng là người chủ động lo kinh tế gia đình được. Tôi cũng là người kiếm được tiền. Thêm người chồng sau của An cũng là kĩ sư, có kinh tế ổn định. Cuộc sống sẽ tốt. Trách nhiệm của tôi đối với Kiến Văn, tôi làm tự nguyện và hoàn thành tốt. Chuyện đó quá nhỏ so với việc con mình thiếu thốn về tình cảm".

Lê Phương

Câu chuyên yêu đương, kết hôn, ly hôn của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan từng khiến công chúng lẫn giới truyền thông khá mệt mỏi vì những tình tiết drama dài lê thê. Sau khi ly hôn, Lê Phương đã viết hẳn một tâm thư tố Quách Ngọc Ngoan không làm tròn trách nhiệm làm cha với Cà Pháo. Cụ thể là nam diễn viên đã không hề thăm hỏi cũng như chu cấp nuôi con trai – bé Cà Pháo, kể từ sau khi chia tay.

Lê Phương tâm sự: "Anh Ngoan không chu cấp bất cứ một cái gì cho con. Lúc trước, khi anh khó khăn, tôi có nói không cần anh chu cấp tiền cho con. Lúc đó, tôi thương nên không muốn làm khó anh Ngoan. Tuy nhiên, cuộc sống của anh hiện tại khá đầy đủ và sung túc nhưng anh cũng không chăm lo cho con".

Trước lời tố của vợ cũ, Quách Ngọc Ngoan vẫn im lặng. Anh cũng ít chia sẻ hình ảnh đến thăm hay vui đùa cùng con trai. Hiện tại bé Cà Pháo đang sống ở Trà Vinh cùng gia đình ngoại. Cậu bé được học trường quốc tế và được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất dưới sự bảo bọc của mẹ và ông bà ngoại.

Phi Thanh Vân

Sau khi ly hôn người chồng trẻ, Phi Thanh Vân bất ngờ "tố" Bảo Duy không chu cấp tiền nuôi dưỡng con trai như đã hứa lúc ly hôn. Phi Thanh Vân bức xúc: "Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi giàu sang, sung sướng. Họ tưởng chồng cũ vẫn chu cấp cho con tôi mỗi tháng 10 triệu nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi thấy chua chát khi nghĩ đến chuyện này. Bảo Duy chỉ gửi tiền nuôi con được đúng một tháng rồi ngưng luôn đến bây giờ. Gần một năm nay anh ta không hề chu cấp gì cho bé Tấn Đức cả".

Ngay lập tức, chồng cũ Phi Thanh Vân cũng lên tiếng và tung ra những bằng chứng cụ thể để chứng minh sự thật hoàn toàn khác với những gì nữ diễn viên chia sẻ với truyền thông.

Chồng cũ của Phi Thanh Vân khẳng định 5 tháng đầu tiên sau khi ly hôn, anh đều chu cấp đầy đủ tiền nuôi con. Thế nhưng, về sau, vì không hài lòng trước việc Phi Thanh Vân liên tục tố cáo mình không chu cấp tiền trong khi anh vẫn gửi tiền đầy đủ hàng tháng nên anh đã ngưng chuyển khoản. Cuộc khẩu chiến của Phi Thanh Vân và Bảo Duy đến cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là bé Tấn Đức. Vì bé không có được sự quan tâm chăm sóc chu đáo nhất ở cả cha và mẹ mình.