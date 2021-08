Hai con gái nhà Thúy Hạnh - Minh Khang phổng phao, ra dáng thiếu nữ

Mắc kẹt hơn 1 tháng ở Phú Quốc do các chuyến bay về lại đất liền bị ngưng vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gia đình cựu người mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang chăm chỉ chia sẻ hình ảnh đời thường tới fan để vơi đi nỗi nhớ nhà. Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, hai con gái nhà Thúy Hạnh - Minh Khang gây chú ý khi lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ xinh đẹp. Cô con gái lớn Suli (tên thật là Lê Gia Hân), năm nay 14 tuổi, được nhận xét là bản sao của bố. Trong khi đó, cô em Suti (tên thật Lê Gia An), nhỏ hơn chị gái một tuổi, lại có nhiều nét giống mẹ. Sau 7 năm tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?", Suti từ cô bé mít ướt ngày nào giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 13. Hai nàng công chúa nhà Thúy Hạnh đều sở hữu gen chiều cao của mẹ Thúy Hạnh. So với chị cả, cô em Suti có chiều cao vượt trội hơn. Hai ái nữ nhà cựu siêu mẫu được ba mẹ hết mực cưng chiều, thường xuyên được đi du lịch hay ra ngoài trải nghiệm. Vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang cũng đầu tư cho con theo học tại trường quốc tế với mức học phí khủng. Hai con gái ngày càng lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ. Trong khi đó, cựu người mẫu Thúy Hạnh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ ở tuổi 43. Thúy Hạnh từng chia sẻ, con gái đầu lòng Suli sống khá nội tâm, trách nhiệm, tình cảm, chăm sóc yêu thương cha mẹ và em. Trong khi đó, cô út Suti sống năng động, hướng ngoại, năng nổ trong mọi chuyện, lí lắc, hồn nhiên và cũng rất hậu đậu. Hình ảnh hồi bé bụ bẫm và đáng yêu của hai ái nữ nhà cựu người mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang. Xem video "Thúy Hạnh gặp sự cố khi catwalk". Nguồn Youtube/ Kieng Can

