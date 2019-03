Hạ Vi lấp lửng chuyện có em bé khiến fan khấp khởi mừng

Mới đây, trên Instagram "mỹ nữ vạn người mê" Hạ Vi đã có màn đối thoại với người hâm mộ. Tại đây, nữ diễn viên trực tiếp trả lời những câu hỏi nhạy cảm liên quan tới cuộc sống đời tư.

Khi nhận được câu hỏi: "Chị có baby rồi à chị", nữ diễn viên Hạ Vi đã có cách đáp trả bất ngờ. Thay vì né tránh, nữ diễn viên sinh năm 1993 không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận. Cô chỉ lấp lửng: "Hình như thía hay sao ấy".

Hạ Vi lấp lửng chuyện có em bé. Dù phần trả lời của Hạ Vi không làm thỏa mãn sự tò mò nhưng qua câu trả lời, nhiều người cho rằng khả năng cô sinh con là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên người đẹp 26 tuổi trả lời về tin đồn lên chức mẹ đang lan truyền.



Trước đó, tháng 1/2019 - sau 1 năm biến mất khỏi làng giải trí Việt, Hạ Vi - tình cũ Cường Đô La tái xuất đúng vào thời điểm bạn trai cũ tổ chức lễ đính hôn. Người đẹp sinh năm 1993 chia sẻ hình ảnh mới nhất sau thời gian vắng bóng. Tuy nhiên cư dân mạng nhanh chóng phát hiện điểm đáng ngờ.

Là chân dài sở hữu thân hình "mình hạc xương mai" nhưng trong khoảnh khắc mặc váy trắng đi dạo, Hạ Vi để lộ thân hình đẫy đà và vòng 2 nhô to bất thường. So với trước, vóc dáng của nữ diễn viên Tấm Cám: Chuyện chưa kể có sự khác biệt rõ ràng. Không những thế, người đẹp cũng dắt theo xe nôi em bé.

Sau khi mối tình đầy sóng gió và ồn ào với doanh nhân Cường Đô La kết thúc vào tháng 7/2017, Hạ Vi gần như sống khép kín và ít khi xuất hiện trước truyền thông. Cô cũng hiếm khi để lộ chuyện tình cảm cá nhân trước công chúng.

Trước đó vào tối 14/2, Hạ Vi bất ngờ chia sẻ hình ảnh tình tứ bên bạn trai giấu mặt cùng lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào: "That you are not alone. For I am here with you" (Tạm dịch: Anh không cô đơn đâu, vì em luôn ở đây bên anh). Bên cạnh đó, người đẹp cũng chia sẻ bức ảnh xinh đẹp của mình cùng bó hoa lớn được người yêu tặng.

Dù không công khai danh tính của nửa kia, thậm chí bức ảnh chụp cùng người yêu cũng đã bị làm mờ và chỉ nhìn được phía sau lưng, bạn trai của Hạ Vi cũng gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai và phong độ cùng gu ăn mặc cực chất. Như vậy, sau gần 2 năm chia tay Cường Đô La trong ồn ào thì giờ đây, cả hai đều đã có cuộc sống mới cực hạnh phúc bên nửa kia của mình.