Hà Hồ chia sẻ về tài chính trong gia đình

Hà Hồ và Kim Lý là cặp đôi nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của làng giải trí Việt. Cặp đôi có với nhau cặp song sinh Lisa và Leon cực kháu khỉnh dễ thương. Cuộc sống của cả hai luôn nằm trong tầm ngắm và sự quan tâm của mọi người.

Mới đây, trên một kênh TikTok đã chia sẻ đoạn clip Hà Hồ nói về tài chính trong gia đình. Khi được hỏi chuyện tiền nong trong nhà do ai nắm giữ, Hà Hồ tự tin đáp: "Tiền của Hà kiếm được là của Hà. Tiền của anh Kim kiếm là của Hà. Vậy thôi". Cô cho biết sở dĩ có điều này là vì: "Anh Kim cũng tự nhận mình không giỏi trong việc quản lí tài chính cá nhân nên giao cho vợ giữ là an toàn".

Cặp đôi có một gia đình hạnh phúc đủ nếp đủ tẻ.