Giấu vợ suốt 10 năm, hôn nhân của diễn viên Công Hậu thế nào?

Diễn viên Công Hậu nổi tiếng thập niên 90. Anh tham gia loạt phim ăn khách như “Phạm Công - Cúc Hoa”, “Sơn Tinh - Thủy Tinh”, “Võ sĩ bất đắc dĩ”, “Sơn thần thủy quái”, “Gọi giấc mơ về”. Vì sợ mất người hâm mộ, Công Hậu giấu vợ suốt 10 năm. Ảnh: Người lao động Bà xã của Công Hậu tên Bích Ngọc, là diễn viên lồng tiếng của loạt phim “Thần điêu đại hiệp”, “Anh hùng xạ điêu”... Cô đồng ý với chồng không lộ diện. “Anh còn quá trẻ, đang trên đà nổi tiếng mà. Tôi vẫn chạnh lòng nhưng phải chấp nhận”, Bích Ngọc nói. Ảnh: Người lao động Công Hậu và Bích Ngọc yêu nhau khi còn là đôi sinh viên nghèo của trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh. Khi cưới nhau vào năm 1991, vợ chồng Công Hậu vẫn nghèo. Cả hai chỉ có chiếc xe đạp. Ảnh: Người lao động Khi có con, Công Hậu đề nghị vợ ở nhà trông con. "Sinh con xong, vợ chồng tôi đều khó khăn. Ai cũng đi diễn thì ai ở nhà trông con? Thế là, Ngọc chọn hy sinh sự nghiệp để tôi chuyên tâm đóng phim”, nam diễn viên chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet Vì tình yêu dành cho chồng con, Bích Ngọc chọn công việc lồng tiếng. “Có vì có lúc nhớ sân khấu, thấy bạn diễn diễn xuất, tôi chỉ có thể khóc. Trái tim tôi như bóp nghẹt lại vì tôi thực sự yêu sân khấu, yêu thích công việc diễn viên của mình”, cô chia sẻ trên Người lao động. Ảnh: Vietnamnet Những hy sinh của Bích Ngọc khiến Công Hậu luôn thương vợ. Nam diễn viên thừa nhận có những lúc say nắng khi đóng phim nhưng khi về nhà, anh chỉ biết đến gia đình. Về việc giấu vợ, Công Hậu nhận sai với Bích Ngọc. Ảnh: Dân Việt Bích Ngọc cho biết, ngoài niềm tin dành cho chồng, cô bận bịu với việc chăm sóc con nên không có thời gian để lo chồng có người khác. Nữ diễn viên lồng tiếng nói thêm, giờ đây, cô đặt niềm tin vào chồng lẫn chính bản thân để dễ dàng chấp nhận mọi thứ, kể cả việc Công Hậu có chia tay. Ảnh: Sức khỏe đời sốngVợ chồng Công Hậu có hai người con chung. Con trai đầu lòng của cặp đôi là diễn viên Nhất Duy, con gái thứ hai đang du học. Nhất Duy tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh, chưa có hoạt động nghệ thuật đáng chú ý. Ảnh: Thời đại plus Chia sẻ về gia đình trong gameshow Sao nối ngôi, Nhất Duy thừa nhận thời cha anh nổi tiếng, ông đào hoa, mẹ anh nhiều lần muốn buông tay, nhưng cha anh là người biết dừng lại đúng lúc. Nhất Duy tự hào vì sau nhiều sóng gió, cha mẹ vẫn hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Thời đại plus Xem video "Bích Ngọc và Công Hậu cổ vũ con trong Sao nối ngôi". Nguồn JET Entertainment

Diễn viên Công Hậu nổi tiếng thập niên 90. Anh tham gia loạt phim ăn khách như “Phạm Công - Cúc Hoa”, “Sơn Tinh - Thủy Tinh”, “Võ sĩ bất đắc dĩ”, “Sơn thần thủy quái”, “Gọi giấc mơ về”. Vì sợ mất người hâm mộ, Công Hậu giấu vợ suốt 10 năm. Ảnh: Người lao động Bà xã của Công Hậu tên Bích Ngọc, là diễn viên lồng tiếng của loạt phim “Thần điêu đại hiệp”, “Anh hùng xạ điêu”... Cô đồng ý với chồng không lộ diện. “Anh còn quá trẻ, đang trên đà nổi tiếng mà. Tôi vẫn chạnh lòng nhưng phải chấp nhận”, Bích Ngọc nói. Ảnh: Người lao động Công Hậu và Bích Ngọc yêu nhau khi còn là đôi sinh viên nghèo của trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh. Khi cưới nhau vào năm 1991, vợ chồng Công Hậu vẫn nghèo. Cả hai chỉ có chiếc xe đạp. Ảnh: Người lao động Khi có con, Công Hậu đề nghị vợ ở nhà trông con. "Sinh con xong, vợ chồng tôi đều khó khăn. Ai cũng đi diễn thì ai ở nhà trông con? Thế là, Ngọc chọn hy sinh sự nghiệp để tôi chuyên tâm đóng phim”, nam diễn viên chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet Vì tình yêu dành cho chồng con, Bích Ngọc chọn công việc lồng tiếng. “Có vì có lúc nhớ sân khấu, thấy bạn diễn diễn xuất, tôi chỉ có thể khóc. Trái tim tôi như bóp nghẹt lại vì tôi thực sự yêu sân khấu, yêu thích công việc diễn viên của mình”, cô chia sẻ trên Người lao động. Ảnh: Vietnamnet Những hy sinh của Bích Ngọc khiến Công Hậu luôn thương vợ. Nam diễn viên thừa nhận có những lúc say nắng khi đóng phim nhưng khi về nhà, anh chỉ biết đến gia đình. Về việc giấu vợ, Công Hậu nhận sai với Bích Ngọc. Ảnh: Dân Việt Bích Ngọc cho biết, ngoài niềm tin dành cho chồng, cô bận bịu với việc chăm sóc con nên không có thời gian để lo chồng có người khác. Nữ diễn viên lồng tiếng nói thêm, giờ đây, cô đặt niềm tin vào chồng lẫn chính bản thân để dễ dàng chấp nhận mọi thứ, kể cả việc Công Hậu có chia tay. Ảnh: Sức khỏe đời sống Vợ chồng Công Hậu có hai người con chung. Con trai đầu lòng của cặp đôi là diễn viên Nhất Duy, con gái thứ hai đang du học. Nhất Duy tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh, chưa có hoạt động nghệ thuật đáng chú ý. Ảnh: Thời đại plus Chia sẻ về gia đình trong gameshow Sao nối ngôi, Nhất Duy thừa nhận thời cha anh nổi tiếng, ông đào hoa, mẹ anh nhiều lần muốn buông tay, nhưng cha anh là người biết dừng lại đúng lúc. Nhất Duy tự hào vì sau nhiều sóng gió, cha mẹ vẫn hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Thời đại plus Xem video "Bích Ngọc và Công Hậu cổ vũ con trong Sao nối ngôi". Nguồn JET Entertainment