Thanh Bình vỡ sụn gối, loạt sao gặp tai nạn thảm trên phim trường

Gần đây, diễn viên Thanh Bình vỡ sụn gối và chảy máu mắt sau khi nhảy từ độ cao 2m diễn cảnh hành động trong phim mới quay ở Lagi, Bình Thuận. Chia sẻ trên Lao động, chồng cũ của Ngọc Lan cho biết thêm, sự cố khiến anh rất đau đớn và quá trình quay phim của đoàn bị gián đoạn trong một thời gian ngắn. Hiện tại, sức khỏe của Thanh Bình có phần hồi phục. Ảnh: Lao động Trước Thanh Bình, không ít sao Việt cũng gặp tai nạn phim trường, trong đó có Ngô Thanh Vân. Năm 2018, khi thực hiện cảnh hành động nhảy qua lại giữa hai chiếc ghe của phim “Hai Phượng”, Ngô Thanh Vân hụt chân khiến đầu gối va vào cạnh ghe gây nứt xương. Tai nạn khiến nàng đả nữ vô cùng đau đớn và ê-kíp phải ngừng quay vài ngày. Ảnh: Người lao động Tự đóng cảnh hành động giống Ngô Thanh Vân, Lý Hải từng liên tục đổ máu trên phim trường “Lật mặt 2”. Chia sẻ trên Pháp luật TP HCM, anh cho biết ba lần “sứt đầu mẻ trán” đều là khi đang thực hiện pha hành động đánh võ. Lần khâu năm mũi ở trán là do pha hành động trên xe, Lý Hải đã ngã đập đầu vào máy quay phim. Ảnh: Pháp luật TP HCM Cũng trên xe tải đang di chuyển trong phim “Lật mặt 2”, Lý Hải thực hiện cảnh hành động khiến nam ca sĩ gặp chấn thương ở cổ tay. Tiếp đó, khi thực hiện cảnh quay nhảy từ lầu 4 của một tòa nhà xuống đất để giải cứu một em bé, Lý Hải tiếp đất sai tư thế nên bị chấn thương cột sống phải nhập viện. Hàng loạt tai nạn phim trường của Lý Hải khiến vợ con của anh rất lo lắng. Ảnh: Pháp luật TP HCM Ngân Khánh lại từng suýt chết đuối khi quay phim “Mai dai”. Ở cảnh phim bị trượt chân và rơi xuống biển, cô chỉ cần đóng cảnh vùng vẫy chết đuối dưới nước. Tuy nhiên, do sóng mạnh, Ngân Khánh lại chưa có kinh nghiệm bơi ở biển nên sợ hãi, quẫy đạp mạnh đến mức kiệt sức. Còn ê-kíp quay chỉ đơn giản nghĩ cô đang nhập vai. Rất may Ngân Khánh cố gắng “cầm cự” đến cùng. Ảnh: Dân ViệtCao Thái Hà cũng gặp tai nạn phim trường. Năm 2017, khi quay “Chàng khờ mất vợ”, cô bị ngã xuống sống trong lúc tập diễn. Do hoảng sợ nên Cao Thái Hà bị đuối nước dù đã biết bơi. Trong khi đó, ê-kíp tưởng cô đùa giỡn, không ai để ý. Sau đó, Nhan Phúc Vinh phát hiện bạn diễn có dấu hiệu đuối nước liền vội vàng nhảy xuống cứu. Ảnh: Vietnamnet Oanh Kiều (trái) cũng suýt chết đuối khi quay phim. Sự cố diễn ra khi nữ diễn viên đóng phim “Tâm bão”. Lúc đó, biển hơi động nên cô không may bị sóng cuốn ngã xuống. Đoàn làm phim lại tưởng Oanh Kiều nhập vai nên vẫn ghi hình. Sau 3 lần hụt chân, Oanh Kiều nhìn vào máy quay kêu cứu. Nhiều năm sau, mỗi khi nhắc lại, Oanh Kiều vẫn còn cảm thấy sợ. Ảnh: VTV Trường Ngọc Ánh từng lo lắng và sợ hãi sẽ bị hỏng một bên mắt khi bị bạn diễn vô tình đánh trúng vào mắt trong cảnh quay bị xã hội đen tra tấn của phim “Truy sát”. “Lúc đó mắt tôi sưng to và không nhìn thấy. Tôi sợ hãi và lo lắng mình sẽ bị hỏng mất một bên mắt. Tuy nhiên, sau nhiều giờ nghỉ ngơi và được bác sỹ chăm sóc thì bớt sưng và nhìn thấy được”, bà mẹ một con cho biết. Ảnh: Dân Việt Trương Nam Thành từng bị hụt chân xuống hố sâu khi tham gia một bộ phim vào năm 2013. Sự việc khiến nam người mẫu bị đứt dây chằng ở chân và phải mổ để nối lại. Sau ca phẫu thuật, trong suốt 2 tháng, Trương Nam Thành phải tránh các hoạt động mạnh. Ảnh: Zing Năm 1995, khi quay “Thạch Sanh”, diễn viên Công Hậu bị kẹt trong căn phòng bị khóa trong lúc phim trường bốc cháy. Rất may, lúc đó có một bé gái chơi lò cò gần đấy và nghe tiếng kêu cứu. Sau đó, nam diễn viên được giải cứu. Ảnh: Zing Một số diễn viên đóng thế, quần chúng thậm chí gặp tai nạn thảm trên phim trường. Năm 2015, nam diễn viên quần chúng Nguyễn Giàu thụt chân té xuống từ lầu 1 khi tập cảnh đánh nhau cho phim ‘“Hùng Ali và Sáu Lóc Cóc” (do Ưng Hoàng Phúc và bạn gái Kim Cương sản xuất). Cú ngã khiến Nguyễn Giàu bị chấn thương đầu, gãy xương hàm trái rồi qua đời. Khi tham gia một bộ phim cổ trang quay tại Đà Lạt, dễn viên đóng thế Lữ Đắc Long đóng cảnh nhân vật bị bốc cháy. Không may, lửa táp ngược vào mặt anh do gặp gió từ dưới đồi thổi mạnh. May mắn, Lữ Đắc Long chỉ bị bỏng nhẹ. Ảnh: Dân Việt Mời quý độc giả xem video "Cuộc sống kín tiếng của Thanh Bình trước khi ly hôn Ngọc Lan". Nguồn VTC

