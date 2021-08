Gia đình Thiên An nói gì giữa ồn ào Jack bỏ bê con?

Sau mẹ ruột, đến lượt anh trai của Thiên An lên tiếng về tình trạng hiện nay của Thiên An cùng con gái chung của cô và nam ca sĩ Jack.

Mới đây, Thiên An xác nhận có con với nam ca sĩ Jack. Người đẹp tố tình cũ thiếu quan tâm đến con chung khi chu cấp 5 triệu/tháng, không gọi điện thoại hay nhắn tin hỏi han sau khi cả hai chia tay.

Giữa ồn ào Jack bị tố bỏ bê con, gia đình Thiên An đã lên tiếng. Trả lời Pháp luật và bạn đọc, mẹ của Thiên An cho biết: “Jack không có liên hệ gì. Bây giờ gia đình mọi thứ vẫn bình thường, không có gì xáo trộn”.

Sau mẹ ruột, đến lượt anh trai của Thiên An lên tiếng. Trên trang cá nhân, một tài khoản có tên T.N viết: "Cảm ơn cô chú bạn bè anh em đã hỏi thăm em gái Thiên An. Hai mẹ con Thiên An vẫn ổn, đang ở cùng gia đình mình.

Mình là anh hai xin thay mặt em gái mình nói lời cảm ơn tất cả đã hỏi thăm và động viên trong thời gian này. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Dưới bài đăng, người này nói thêm: "Mẹ con Thiên An đang được bảo bọc trong gia đình. Gia đình ủng hộ em và chỗ dựa vững chắc cho em". Vào trang cá nhân của T.N, cư dân mạng tìm thấy không ít bức ảnh người này chụp chung với Thiên An.

Chia sẻ của anh trai Thiên An. Ảnh: Thời đại plus

Thiên An cũng có các động thái mới sau khi công khai chuyện có con. Người đẹp vừa cập nhật các tài khoản mạng xã hội chính chủ của mình sau khi phát hiện bị giả mạo. Ngoài ra, Thiên An còn chia sẻ hình ảnh con gái kèm chú thích hài hước.

Chia sẻ mới nhất của Thiên An.

Thiên An và Jack từng đóng chung nhiều MV. Năm 2019, khi vướng nghi vấn hẹn hò, cả hai phủ nhận. Mới đây, một cô gái tên T.V tự nhận là người yêu cũ của Jack tố nam ca sĩ bắt cá nhiều tay, có con với Thiên An. Sau đó, Thiên An cho biết, cô chia tay Jack chỉ sau 20 ngày sinh con rồi phát hiện nam ca sĩ hẹn hò các cô gái khác khi cô mang bầu.