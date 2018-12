Đông Nhi lần đầu công khai làm Ông Cao Thắng cảm động

Nhận được lời cảm ơn từ Đông Nhi ở cuối liveshow "TEN ON TEN", Ông Cao Thắng đã rơm rớm nước mắt và gửi nụ hôn gió tới bạn gái của mình.

Tối 22/12, liveshow "TEN ON TEN" - dự án cuối cùng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm ca hát của Đông Nhi đã diễn ra tại SVĐ Quân Khu 7, TP. HCM, với sự góp mặt của 40.000 khán giả cùng nhiều nghệ sĩ đình đám Vbiz. Trong suốt 3 tiếng, Đông Nhi đã thể hiện 36 ca khúc đã làm nên tên tuổi của cô suốt 10 năm qua, dưới phần dàn dựng hoành tráng từ âm thanh đến ánh sáng.

Đặc biệt, ở phần cuối cùng của liveshow, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã khiến hàng ngàn khán giả có mặt tại SVĐ Quân Khu 7 phải xúc động. Theo đó, để kết thúc chương trình, Đông Nhi đã nói lời cảm ơn tới tất cả khán giả đã đến tham dự liveshow và không quên gửi lời cảm ơn tới Ông Cao Thắng - người đã đứng sau hỗ trợ, ủng hộ hết mình cho cô trong suốt thời gian thực hiện dự án kỷ niệm 10 năm này.

Trước lời cảm ơn của bạn gái, từ phía khán đài, Ông Cao Thắng đã không khỏi bối rối và xúc động đến rơi nước mắt. Để đáp lại Đông Nhi, Ông Cao Thắng còn trao cho cô nụ hôn gió và mỉm cười hạnh phúc. Khoảnh khắc này mau chóng được ghi lại và đang lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội. Số đông khán giả đều cho rằng, đây chính là khoảnh khắc minh chứng cho chuyện tình yêu đẹp, không phô trương mà Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn giữ gìn suốt thời gian qua, đủ khiến những người chứng kiến phải ngưỡng mộ đặc biệt.

Khoảnh khắc Ông Cao Thắng trao cho Đông Nhi nụ hôn gió, nghẹn ngào xúc động sau liveshow "TEN ON TEN"

Tối 22/12, liveshow TEN ON TEN - dự án cuối cùng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm ca hát của Đông Nhi đã chính thức diễn ra tại SVĐ Quân Khu 7, TP.HCM.

Hàng chục ngàn khán giả đã tham gia chương trình, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của dàn sao Việt đình đám như: Minh Hằng, Khả Ngân, Duy Khánh, người mẫu Cao Ngân, Uni5, Đỗ Hoàng Dương... đến ủng hộ Đông Nhi.

Đông Nhi là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Việt Nam. Sự nghiệp của Đông Nhi bắt đầu khi cho ra mắt loạt sản phẩm mang lại cho cô loạt giải thưởng như The First Step (2009), The Singer (2012), Sau Mỗi Giấc Mơ (2012), I Wanna Dance (2013)...

Trong sự nghiệp âm nhạc, Đông Nhi giành được nhiều giải thưởng như 2 đề cử tại giải Cống hiến, 6 lần liên tiếp đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất của Zing Music Awards từ năm 2011 đến năm 2016, 3 lần liên tiếp nhận được giải Nữ ca sĩ nhạc nhẹ của giải Mai Vàng, 1 giải ca sĩ Việt Nam xuất sắc nhất châu Á của giải thưởng MAMA, Ca sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất của giải thưởng âm nhạc MTV EMA 2016. Cô đã nhận giải Big Apple Music Awards (BAMA) và được Tổng cục liên đoàn Lao động Việt Nam trao bằng khen về sự cống hiến trong âm nhạc.