Đọ vẻ gợi cảm của Thúy Ngân và Thiên An

Mới đây, vướng tin đồn tình cảm với Jack, Thúy Ngân (phải) ngầm khẳng định cô đang độc thân. Trước nghi vấn hẹn hò Thúy Ngân, Jack có con chung với Thiên An. Cả hai chia tay khi con gái được 20 ngày tuổi. Thiên An sinh năm 1998, kém Thúy Ngân 7 tuổi. Cả hai đều sở hữu vóc dáng thon gọn, gợi cảm cùng gương mặt khả ái. Vẻ ngoài quyến rũ không kém cạnh nhau của Thúy Ngân và Thiên An. Thiên An sinh con gái năm 2021. Trước khi mang bầu, cô nặng 47 kg. Khi mang thai, tình cũ của Jack tăng 17 kg. Chỉ sau 6 tháng sinh nở, Thiên An giảm còn 48 kg. Tình cũ của Jack ngày càng quyến rũ. Thiên An chuyển sang phong cách quyến rũ thay vì ngọt ngào sau khi làm mẹ bỉm sữa. Cô tập trung phát triển công việc làm người mẫu, đóng phim. Thiên An kín tiếng về chuyện tình cảm sau ồn ào với Jack cách đây 2 năm. Thúy Ngân từng lọt top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Nhan sắc của nữ diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ ngày càng thăng hạng. Thúy Ngân lúc gợi cảm, sang trọng khi lại trẻ trung, cá tính. Cư dân mạng lan truyền tin đồn Jack và Thúy Ngân hẹn hò 2 năm qua nhưng đã "đường ai nấy đi". Mối quan hệ giữa Thúy Ngân và Jack nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Phía Jack không có bất kỳ động thái nào trước những đồn đoán. Thúy Ngân và Jack từng chung công ty, đóng mini drama Không thể rời mắt, xuất hiện trong chương trình Sóng, Running Man Vietnam mùa 2. Thiên An đăng tải hình ảnh cùng con gái học vẽ trước tin đồn về Jack và Thúy Ngân. Xem trích đoạn phim "Nữ chủ". Nguồn FB Thúy Ngân

Mới đây, vướng tin đồn tình cảm với Jack, Thúy Ngân (phải) ngầm khẳng định cô đang độc thân. Trước nghi vấn hẹn hò Thúy Ngân, Jack có con chung với Thiên An. Cả hai chia tay khi con gái được 20 ngày tuổi. Thiên An sinh năm 1998, kém Thúy Ngân 7 tuổi. Cả hai đều sở hữu vóc dáng thon gọn, gợi cảm cùng gương mặt khả ái. Vẻ ngoài quyến rũ không kém cạnh nhau của Thúy Ngân và Thiên An. Thiên An sinh con gái năm 2021. Trước khi mang bầu, cô nặng 47 kg. Khi mang thai, tình cũ của Jack tăng 17 kg. Chỉ sau 6 tháng sinh nở, Thiên An giảm còn 48 kg. Tình cũ của Jack ngày càng quyến rũ. Thiên An chuyển sang phong cách quyến rũ thay vì ngọt ngào sau khi làm mẹ bỉm sữa. Cô tập trung phát triển công việc làm người mẫu, đóng phim. Thiên An kín tiếng về chuyện tình cảm sau ồn ào với Jack cách đây 2 năm. Thúy Ngân từng lọt top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Nhan sắc của nữ diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ ngày càng thăng hạng. Thúy Ngân lúc gợi cảm, sang trọng khi lại trẻ trung, cá tính. Cư dân mạng lan truyền tin đồn Jack và Thúy Ngân hẹn hò 2 năm qua nhưng đã "đường ai nấy đi". Mối quan hệ giữa Thúy Ngân và Jack nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Phía Jack không có bất kỳ động thái nào trước những đồn đoán. Thúy Ngân và Jack từng chung công ty, đóng mini drama Không thể rời mắt, xuất hiện trong chương trình Sóng, Running Man Vietnam mùa 2. Thiên An đăng tải hình ảnh cùng con gái học vẽ trước tin đồn về Jack và Thúy Ngân. Xem trích đoạn phim "Nữ chủ". Nguồn FB Thúy Ngân