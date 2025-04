Hot face sao Việt: Diễm My 9x sang chảnh ngồi cà phê

Tin tức sao Việt 24/4: Diễm My 9x sang chảnh ngồi cà phê. Sau sinh, cô được khen ngày càng nhuận sắc. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Ninh Dương Lan Ngọc check-in ở Disneyland tại Hong Kong. Nữ diễn viên diện trang phục trẻ trung. Ảnh: FB Ninh Dương Lan NgọcMC Mai Ngọc sinh con trai đầu lòng. Ảnh: FB Mai Ngọc Sĩ Thanh mặc áo dài trắng, cầm cờ đỏ sao vàng chụp ảnh trước Dinh Độc Lập. Ảnh: FB Sĩ Thanh Diễn viên Quỳnh Kool khoe cận nhan sắc, cô diện áo quây ngang gợi cảm. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn Ca sĩ Hoà Minzy gây sốt với hình ảnh diện áo dài truyền thống, trên ngực thêu cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Hòa Minzy Vân Dung chia sẻ ảnh gia đình: "Không cần xét nghiệm ADN. Nhìn là biết 3 chị em đây rồi. Muốn cả đời bên mẹ thôi. Nhẹ nhàng hạnh phúc thảnh thơi yên bình''. Ảnh: FB Vân Dung Lệ Quyên dự định "tậu" thêm căn nhà thứ hai ở Đà Lạt. Ảnh: FB Lệ Quyên Cát Tường check in ở Bình Thuận. Ảnh: FB Nguyễn Trí Cát Tường

Tin tức sao Việt 24/4: Diễm My 9x sang chảnh ngồi cà phê. Sau sinh, cô được khen ngày càng nhuận sắc. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Ninh Dương Lan Ngọc check-in ở Disneyland tại Hong Kong. Nữ diễn viên diện trang phục trẻ trung. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc MC Mai Ngọc sinh con trai đầu lòng. Ảnh: FB Mai Ngọc Sĩ Thanh mặc áo dài trắng, cầm cờ đỏ sao vàng chụp ảnh trước Dinh Độc Lập. Ảnh: FB Sĩ Thanh Diễn viên Quỳnh Kool khoe cận nhan sắc, cô diện áo quây ngang gợi cảm. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn Ca sĩ Hoà Minzy gây sốt với hình ảnh diện áo dài truyền thống, trên ngực thêu cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Hòa Minzy Vân Dung chia sẻ ảnh gia đình: "Không cần xét nghiệm ADN. Nhìn là biết 3 chị em đây rồi. Muốn cả đời bên mẹ thôi. Nhẹ nhàng hạnh phúc thảnh thơi yên bình''. Ảnh: FB Vân Dung Lệ Quyên dự định "tậu" thêm căn nhà thứ hai ở Đà Lạt. Ảnh: FB Lệ Quyên Cát Tường check in ở Bình Thuận. Ảnh: FB Nguyễn Trí Cát Tường