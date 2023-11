Đường tình của Jack - Thúy Ngân trước tin đồn hẹn hò

Mới đây, Jack - Thúy Ngân vướng tin đồn hẹn hò. Cụ thể, trong clip hậu trường của một chương trình, khi thực hiện thử thách chụp ảnh, Thúy Ngân để lộ một trong những liên lạc gần nhất là "Anh chồng yêu". Cư dân mạng nhanh chóng soi ra ảnh đại diện của "Anh chồng yêu" giống bức ảnh của Jack. Ảnh: Phụ Nữ Mới. Trên Instagram, Thúy Ngân tuyên bố cô đang “ế”. Cô viết: "Sáng mở mắt nghe tin chấn động. Để tôi yên, đừng có giỡn nữa, không vui. Tôi ế". Ảnh: Hoa Học Trò. Thúy Ngân từng đóng MV Không thể rời mắt của Jack. Ảnh: Dân Việt. Jack và Thúy Ngân còn cùng tham gia một số gameshow. Ảnh: Saostar. Jack từng bí mật hẹn hò Thiên An rồi có con gái Sol vào tháng 4/2021. Cả hai chia tay sau khi bé Sol chào đời được 20 ngày. Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống. Tháng 8/2021, Thiên An thừa nhận chuyện hẹn hò và có con với Jack. Đáng chú ý, Thiên An khẳng định trong thời gian cô mang bầu con chung, Jack vẫn qua lại với 2-3 cô gái khác. Thiên An chỉ phát hiện sự thật sau khi các tình cũ của Jack liên lạc với cô. Theo Thiên An, các cô gái này cũng không biết việc bị lừa dối. Thiên An còn tố Jack thiếu trách nhiệm với con gái. Về phần mình, Jack viết tâm thư khẳng định luôn có trách nhiệm với Thiên An và con. Ảnh: Vietnamnet. Trong 2 năm qua, Jack không nhắc đến con gái cũng như tình cũ. Ảnh: FBNV. Cách đây ít ngày, Thúy Ngân bị Trường Giang tiết lộ chuyện chia tay 4 tháng trước. Trước chia sẻ của đàn anh, nữ diễn viên cho biết: “Anh không cần tường tận, chi tiết quá”. Ảnh: FBNV. Danh tính, hình ảnh những người diễn viên Thúy Ngân từng hẹn hò là một ẩn số vì cô giấu kín. Ảnh: FBNV. Nữ diễn viên bị ghép đôi với nhiều sao Việt như Trương Thế Vinh, S.T, Jun Phạm. Thúy Ngân cho hay, việc fan "đẩy thuyền" không quyết định được tình cảm của cặp đôi, mà phải do chính các nghệ sĩ. Nữ diễn viên khẳng định, nếu có người yêu, cô sẽ công khai. Ảnh: Vietnamnet. Xem trích đoạn phim "Nữ chủ". Nguồn FB Thúy Ngân

