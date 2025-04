Hot face sao Việt: Hoa hậu Thanh Thuỷ khoe body siêu thực

Tin tức sao Việt 2/4: Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy với "body siêu thực" trong bộ ảnh mới nhất. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ Soobin dí dỏm: "Lạnh thì thích nhưng lạnh quá thì không chịu được". Ảnh: FB SoobinThiên An chúc mừng sinh nhật con gái Sol 4 tuổi. Ảnh: FB Thiên An Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chăm chỉ tập gym. Ảnh: Đoàn Thiên Ân Ca sĩ Đoan Trang mừng sinh nhật con gái. Ảnh: FB Doan Trang Diễn viên Hương Giang tập luyện thể thao sau sinh. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang Mỹ Tâm nổi bật với đầm xanh dương lấp lánh, khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 44. Ảnh: FB My Tam Phương Mỹ Chi đi du lịch xả hơi sau thành công của phim điện ảnh đầu tay "Nhà gia tiên". Ảnh: FB Phương Mỹ Chi Ca sĩ Vy Oanh thưởng trà. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh

Tin tức sao Việt 2/4: Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy với "body siêu thực" trong bộ ảnh mới nhất. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ Soobin dí dỏm: "Lạnh thì thích nhưng lạnh quá thì không chịu được". Ảnh: FB Soobin Thiên An chúc mừng sinh nhật con gái Sol 4 tuổi. Ảnh: FB Thiên An Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chăm chỉ tập gym. Ảnh: Đoàn Thiên Ân Ca sĩ Đoan Trang mừng sinh nhật con gái. Ảnh: FB Doan Trang Diễn viên Hương Giang tập luyện thể thao sau sinh. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang Mỹ Tâm nổi bật với đầm xanh dương lấp lánh, khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 44. Ảnh: FB My Tam Phương Mỹ Chi đi du lịch xả hơi sau thành công của phim điện ảnh đầu tay "Nhà gia tiên". Ảnh: FB Phương Mỹ Chi Ca sĩ Vy Oanh thưởng trà. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh