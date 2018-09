Á hậu 2 Thúy An xinh đẹp không kém tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Trần Tiểu Vy vừa giành vương miện cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Danh hiệu Á hậu 1, 2 lần lượt thuộc về Bùi Phương Nga và Nguyễn Thị Thúy An (ngoài cùng bên phải). Ảnh: BTC Á hậu Thúy An cao 1m68, sở hữu số đo ba vòng 83 - 65 - 89. Ảnh: BTC Hình ảnh Thúy An trong phần thi trình diễn trang phục áo dài. Ảnh: BTC Thúy An cùng Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy lọt top 5 Người đẹp Nhân ái. Ảnh: Zing Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sinh năm 1997, đến từ Kiên Giang. Theo Tiền Phong, Thúy An từng đoạt danh hiệu Miss thân thiện tại cuộc thi Miss Hutech 2017. Ảnh: FBNV Người đẹp đến từ Kiên Giang suýt lỡ thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vì ý định làm răng sứ. Ảnh: FBNV Trước cuộc thi, Thúy An không tự tin vào bản thân nên muốn đi làm răng sứ nhưng may mắn được bố mẹ ngăn. Ảnh: FBNV Á hậu Thúy An đang học khoa Quản trị Kinh doanh tại Đại học Công nghệ Hutech. Ảnh: FBNV Từ nhỏ, Thúy An đã có mơ ước trở thành tiếp viên hàng không hoặc hoa hậu. Ảnh: FBNV Thúy An gây bất ngờ với hình ảnh gợi cảm. Ảnh: FBNV Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 đẹp ngọt ngào, quyến rũ trong chiếc váy trắng. Ảnh: FBNV Theo Zing, Thúy An sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2018. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem clip "Giao lưu với top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018". Nguồn Youtube Hoa hậu Việt Nam

Trần Tiểu Vy vừa giành vương miện cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Danh hiệu Á hậu 1, 2 lần lượt thuộc về Bùi Phương Nga và Nguyễn Thị Thúy An (ngoài cùng bên phải). Ảnh: BTC Á hậu Thúy An cao 1m68, sở hữu số đo ba vòng 83 - 65 - 89. Ảnh: BTC Hình ảnh Thúy An trong phần thi trình diễn trang phục áo dài. Ảnh: BTC Thúy An cùng Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy lọt top 5 Người đẹp Nhân ái. Ảnh: Zing Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sinh năm 1997, đến từ Kiên Giang. Theo Tiền Phong, Thúy An từng đoạt danh hiệu Miss thân thiện tại cuộc thi Miss Hutech 2017. Ảnh: FBNV Người đẹp đến từ Kiên Giang suýt lỡ thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vì ý định làm răng sứ. Ảnh: FBNV Trước cuộc thi, Thúy An không tự tin vào bản thân nên muốn đi làm răng sứ nhưng may mắn được bố mẹ ngăn. Ảnh: FBNV Á hậu Thúy An đang học khoa Quản trị Kinh doanh tại Đại học Công nghệ Hutech. Ảnh: FBNV Từ nhỏ, Thúy An đã có mơ ước trở thành tiếp viên hàng không hoặc hoa hậu. Ảnh: FBNV Thúy An gây bất ngờ với hình ảnh gợi cảm. Ảnh: FBNV Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 đẹp ngọt ngào, quyến rũ trong chiếc váy trắng. Ảnh: FBNV Theo Zing, Thúy An sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2018. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem clip "Giao lưu với top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018". Nguồn Youtube Hoa hậu Việt Nam