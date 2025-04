Mở mộ cổ 2.000 năm, chuyên gia khiếp vía thấy xác ướp "thở dài"

Các công nhân Trung Quốc phát hiện ngôi mộ cổ 2.000 năm tuổi thời Tây Hán khi thi công mở rộng mặt bằng ở Tây An. Ban đầu, ngôi mộ tưởng chừng trống rỗng do bị trộm cướp, nhưng khi mở nắp quan tài, các nhà khảo cổ kinh ngạc với xác ướp nữ nguyên vẹn dù ngâm trong nước. Điều gây sốc nhất là xác ướp đột nhiên phát ra tiếng thở dài và rên rỉ khi quan tài được mở, khiến đội khảo cổ hoảng sợ. Các chuyên gia phát hiện thi thể được bảo quản bằng nước biển giàu muối - phương pháp ức chế vi khuẩn, ngăn phân hủy nhờ quá trình khử nước và thay thế bằng muối. Tiếng thở dài bí ẩn thực chất là do khí tràn vào đường hô hấp của xác ướp sau 2.000 năm trong môi trường kín, tạo rung động dây thanh quản khi áp suất thay đổi. Dù không có đồ tùy táng, xác ướp này vẫn có giá trị khảo cổ lớn nhờ tình trạng bảo quản đặc biệt. Phát hiện chứng minh người xưa đã áp dụng kiến thức khoa học sơ khai về ướp xác bằng muối và môi trường yếm khí. Hiện tượng "xác ướp biết thở" tuy gây hoang mang nhưng hoàn toàn có thể giải thích bằng cơ chế vật lý và hóa học. Mời quý độc giả xem thêm video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.

