Diệp Lâm Anh và Xoài Non thân thiết ra sao?

Sau khi Xoài Non - Xemesis xác nhận ly hôn, cư dân mạng lan truyền phát ngôn được cho là của Diệp Lâm Anh: "Làm dâu hào môn không sướng như mọi người nghĩ đâu. Xoài Non bước ra khỏi nhà đó, tôi thấy mừng cho em ấy lắm”. Nhanh chóng, Diệp Lâm Anh phủ nhận có phát ngôn này. Ảnh: Znews. "Diệp Lâm Anh có nói mà Diệp Lâm Anh không biết luôn. Nếu Diệp Lâm Anh có phát ngôn thì cũng phải lắng đọng hơn chứ giọng văn không nông nổi tuổi dậy thì như thế được đâu", Diệp Lâm Anh viết trên trang cá nhân. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống. Trước đây, Diệp Lâm Anh gắn bó với Đức Phạm - em họ của Xemesis. Bởi vậy, Diệp Lâm Anh và Xoài Non có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật. Diệp Lâm Anh trao quà cho Xoài Non trong đám cưới. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống. Xoài Non từng chia sẻ, cô và Diệp Lâm Anh thường xuyên trò chuyện thân thiết. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống. Xoài Non và Diệp Lâm Anh đều ly hôn sau ít năm chung sống. Ảnh: FBNV. Xoài Non và chồng cũ không có con chung. Ảnh: FBNV.Diệp Lâm Anh và chồng cũ có hai con chung. Ảnh: FBNV. Hiện tại, nữ người mẫu nuôi con gái còn chồng cũ của Diệp Lâm Anh nuôi con trai. Ảnh: FBNV. Xem video: "Diệp Lâm Anh khoe vòng eo săn chắc". Nguồn FBNV

