Subaru Forester tiếp tục giảm đến 200 triệu đồng tháng 4/2025

Ngay từ đầu tháng 4/2025, thương hiệu Subaru đã công bố chương trình khuyến mãi mới dành cho dòng xe Forester. Theo đó, trong tháng này, Subaru Forester tại Việt Nam sẽ được áp dụng giá bán ưu đãi chỉ từ 829 - 999 triệu đồng. Cụ thể hơn, Subaru Forester bản 2.0 iL tiêu chuẩn có giá ưu đãi chỉ 829 triệu đồng, rẻ hơn 140 triệu so với mức niêm yết. Trong khi đó, cả 2 bản 2.0 iL EyeSight và 2.0 iS EyeSight đều được giảm giá 200 triệu đồng. Giá ưu đãi của 2 bản này lần lượt là 899 triệu và 999 triệu đồng. Như vậy, chương trình khuyến mại của Subaru Forester trong tháng 4/2025 không thay đổi so với tháng liền trước. Đây là chương trình ưu đãi dành cho những chiếc xe sản xuất năm 2024 (số VIN 2024) nhằm giải phóng hàng tồn kho. Ngoài ra, trong tháng 4/2025 này, khách hàng mua xe Subaru còn có cơ hội trúng 15 phần quà bốc thăm may mắn với tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng. Trong đó, có 1 giải nhất là chuyến du lịch Nhật Bản 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người trị giá 80 triệu đồng. Những khách hàng đang sở hữu xe Subaru sẽ được hãng tri ân bằng chương trình ưu đãi dịch vụ kiểm tra xe miễn phí và giảm giá phụ tùng đến 30%. Đây là chương trình ưu đãi nhằm kỷ niệm 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam của thương hiệu Subaru. Tương tự những tháng trước, Subaru Forester tiếp tục là mẫu xe có mức khuyến mãi thuộc hàng cao nhất phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Tuy nhiên, giá bán ưu đãi của mẫu xe này vẫn cao hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson. Nếu không có ưu đãi chính hãng, Subaru Forester sẽ là mẫu xe khá kén khách gì giá niêm yết cao và thiết kế chưa thực sự hấp dẫn. Đó là chưa kể đến những bất lợi khác như thương hiệu có tính nhận diện chưa cao và hệ thống đại lý còn thưa thớt. Tất nhiên, Subaru Forester cũng có những ưu điểm như hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWD tiêu chuẩn và gói trang bị an toàn EyeSight 4.0 hiện đại. Đây là mẫu SUV cỡ C hiếm hoi tại Việt Nam được trang bị hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn. "Trái tim" của mẫu SUV cỡ C này là động cơ Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ đi kèm hộp số biến thiên vô cấp với 7 cấp số ảo. Trong khi đó, gói trợ lái nâng cao EyeSight 4.0 bao gồm những tính năng an toàn chủ động như phanh tự động phòng tránh va chạm, đánh lái khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Video: Trải nghiệm Subaru Outback nhập Nhật tại Việt Nam.

Ngay từ đầu tháng 4/2025, thương hiệu Subaru đã công bố chương trình khuyến mãi mới dành cho dòng xe Forester. Theo đó, trong tháng này, Subaru Forester tại Việt Nam sẽ được áp dụng giá bán ưu đãi chỉ từ 829 - 999 triệu đồng. Cụ thể hơn, Subaru Forester bản 2.0 iL tiêu chuẩn có giá ưu đãi chỉ 829 triệu đồng, rẻ hơn 140 triệu so với mức niêm yết. Trong khi đó, cả 2 bản 2.0 iL EyeSight và 2.0 iS EyeSight đều được giảm giá 200 triệu đồng. Giá ưu đãi của 2 bản này lần lượt là 899 triệu và 999 triệu đồng. Như vậy, chương trình khuyến mại của Subaru Forester trong tháng 4/2025 không thay đổi so với tháng liền trước. Đây là chương trình ưu đãi dành cho những chiếc xe sản xuất năm 2024 (số VIN 2024) nhằm giải phóng hàng tồn kho. Ngoài ra, trong tháng 4/2025 này, khách hàng mua xe Subaru còn có cơ hội trúng 15 phần quà bốc thăm may mắn với tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng. Trong đó, có 1 giải nhất là chuyến du lịch Nhật Bản 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người trị giá 80 triệu đồng. Những khách hàng đang sở hữu xe Subaru sẽ được hãng tri ân bằng chương trình ưu đãi dịch vụ kiểm tra xe miễn phí và giảm giá phụ tùng đến 30%. Đây là chương trình ưu đãi nhằm kỷ niệm 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam của thương hiệu Subaru. Tương tự những tháng trước, Subaru Forester tiếp tục là mẫu xe có mức khuyến mãi thuộc hàng cao nhất phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Tuy nhiên, giá bán ưu đãi của mẫu xe này vẫn cao hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson. Nếu không có ưu đãi chính hãng, Subaru Forester sẽ là mẫu xe khá kén khách gì giá niêm yết cao và thiết kế chưa thực sự hấp dẫn. Đó là chưa kể đến những bất lợi khác như thương hiệu có tính nhận diện chưa cao và hệ thống đại lý còn thưa thớt. Tất nhiên, Subaru Forester cũng có những ưu điểm như hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWD tiêu chuẩn và gói trang bị an toàn EyeSight 4.0 hiện đại. Đây là mẫu SUV cỡ C hiếm hoi tại Việt Nam được trang bị hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn. "Trái tim" của mẫu SUV cỡ C này là động cơ Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ đi kèm hộp số biến thiên vô cấp với 7 cấp số ảo. Trong khi đó, gói trợ lái nâng cao EyeSight 4.0 bao gồm những tính năng an toàn chủ động như phanh tự động phòng tránh va chạm, đánh lái khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Video: Trải nghiệm Subaru Outback nhập Nhật tại Việt Nam.