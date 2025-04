Siêu phẩm Bugatti Tourbillon trăm tỷ thêm tuỳ chọn sơn đỏ Matt Red

Bugatti nổi tiếng là thương hiệu “chiều” khách khi luôn cung cấp đa dạng các tùy chỉnh và, trong một vài trường hợp, hãng còn bổ sung các tính năng riêng biệt để biến mỗi siêu xe trở nên thực sự độc đáo. Ví dụ mới nhất là Bugatti Tourbillon độ Équipe Pur Sang. Theo công bố của nhà sản xuất, Bugatti Tourbillon sản xuất giới hạn chỉ 250 chiếc, bằng một nửa so với 500 chiếc của Chiron. Do đó, việc mẫu xe trị giá 4,6 triệu USD (khoảng 117,9 tỷ đồng) này được các tỷ phú săn đón và sẵn sàng mạnh tay đầu tư để tuỳ biến theo sở thích của mình là không thiếu. Gói trang bị cao cấp Équipe Pur Sang trên Bugatti Tourbillon có giá 240.000 USD (khoảng 6,15 tỷ đồng). Khi lựa chọn tuỳ chọn này, Bugatti Tourbillon sẽ được đổi hệ hệ thống ống xả phía đuôi xe thành dạng 8 ống xả và bổ sung bộ bodykit khí động học. Đây là số lượng ống xả nhiều nhất từng được lắp trên một chiếc Bugatti, thậm chí vượt qua cả 6 ống xả trên La Voiture Noire 2021 và Type 57 Atlantic Coupe 1938. Ngoài cấu hình ống xả mới, gói Équipe Pur Sang còn bao gồm cản trước được tinh chỉnh với các cửa hút gió được định hình lại và bộ chia gió hợp lý hơn. Ở phía sau, siêu xe này còn có bộ khuếch tán cùng màu thân xe và các cánh gió tinh tế ở hai bên cánh gió sau thích ứng. Tuỳ chọn đắt đỏ nhất phải kể đến trong gói Équipe Pur Sang là màu sơn đỏ Matt Red đi kèm thân đỏ sợi carbon Matt Vermillion Carbon có giá 360.000 USD (tương đương 9,23 tỷ đồng). Bên trong cabin, các nhà thiết kế Bugatti đã thêm huy hiệu Équipe Pur Sang trên tựa đầu và bảng điều khiển giá 10.000 USD (khoảng 256,5 triệu đồng). Gói ốp trang trí làm từ sợi carbon trị giá 15.000 USD (384,7 triệu đồng), cụm đồng hồ kỹ thuật số trang trí bằng vàng hồng 65.000 USD (1,67 tỷ đồng) và gói túi xách hành lý 36.000 USD (khoảng 923,4 triệu đồng). Như vậy, tổng số tiền mà các tỷ phú cần bỏ ra cho gói tuỳ chọn Équipe Pur Sang là 5,56 triệu USD (142,6 tỷ đồng). Mặc dù có những nâng cấp về mặt hình ảnh, nhưng không có đề cập nào đến việc cải thiện hiệu suất. Theo đó, Bugatti Tourbillon vẫn dùng hệ truyền động hybrid bao gồm động cơ xăng V16 8.3L do Cosworth thiết kế với công suất lên tới 1.000 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Đi kèm với đó là hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và một mô tơ điện đặt ở trục sau, bổ sung 800 mã lực cho hệ thống hybrid. Kết hợp lại, Bugatti Tourbillon sở hữu sức mạnh lên tới 1.800 mã lực, nhiều hơn 200 mã lực so với Chiron Super Sport. Video: Xem xe đua Ferrari F1 2024 vs Bugatti Tourbillon.

Bugatti nổi tiếng là thương hiệu “chiều” khách khi luôn cung cấp đa dạng các tùy chỉnh và, trong một vài trường hợp, hãng còn bổ sung các tính năng riêng biệt để biến mỗi siêu xe trở nên thực sự độc đáo. Ví dụ mới nhất là Bugatti Tourbillon độ Équipe Pur Sang. Theo công bố của nhà sản xuất, Bugatti Tourbillon sản xuất giới hạn chỉ 250 chiếc, bằng một nửa so với 500 chiếc của Chiron. Do đó, việc mẫu xe trị giá 4,6 triệu USD (khoảng 117,9 tỷ đồng) này được các tỷ phú săn đón và sẵn sàng mạnh tay đầu tư để tuỳ biến theo sở thích của mình là không thiếu. Gói trang bị cao cấp Équipe Pur Sang trên Bugatti Tourbillon có giá 240.000 USD (khoảng 6,15 tỷ đồng). Khi lựa chọn tuỳ chọn này, Bugatti Tourbillon sẽ được đổi hệ hệ thống ống xả phía đuôi xe thành dạng 8 ống xả và bổ sung bộ bodykit khí động học. Đây là số lượng ống xả nhiều nhất từng được lắp trên một chiếc Bugatti, thậm chí vượt qua cả 6 ống xả trên La Voiture Noire 2021 và Type 57 Atlantic Coupe 1938. Ngoài cấu hình ống xả mới, gói Équipe Pur Sang còn bao gồm cản trước được tinh chỉnh với các cửa hút gió được định hình lại và bộ chia gió hợp lý hơn. Ở phía sau, siêu xe này còn có bộ khuếch tán cùng màu thân xe và các cánh gió tinh tế ở hai bên cánh gió sau thích ứng. Tuỳ chọn đắt đỏ nhất phải kể đến trong gói Équipe Pur Sang là màu sơn đỏ Matt Red đi kèm thân đỏ sợi carbon Matt Vermillion Carbon có giá 360.000 USD (tương đương 9,23 tỷ đồng). Bên trong cabin, các nhà thiết kế Bugatti đã thêm huy hiệu Équipe Pur Sang trên tựa đầu và bảng điều khiển giá 10.000 USD (khoảng 256,5 triệu đồng). Gói ốp trang trí làm từ sợi carbon trị giá 15.000 USD (384,7 triệu đồng), cụm đồng hồ kỹ thuật số trang trí bằng vàng hồng 65.000 USD (1,67 tỷ đồng) và gói túi xách hành lý 36.000 USD (khoảng 923,4 triệu đồng). Như vậy, tổng số tiền mà các tỷ phú cần bỏ ra cho gói tuỳ chọn Équipe Pur Sang là 5,56 triệu USD (142,6 tỷ đồng). Mặc dù có những nâng cấp về mặt hình ảnh, nhưng không có đề cập nào đến việc cải thiện hiệu suất. Theo đó, Bugatti Tourbillon vẫn dùng hệ truyền động hybrid bao gồm động cơ xăng V16 8.3L do Cosworth thiết kế với công suất lên tới 1.000 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Đi kèm với đó là hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và một mô tơ điện đặt ở trục sau, bổ sung 800 mã lực cho hệ thống hybrid. Kết hợp lại, Bugatti Tourbillon sở hữu sức mạnh lên tới 1.800 mã lực, nhiều hơn 200 mã lực so với Chiron Super Sport. Video: Xem xe đua Ferrari F1 2024 vs Bugatti Tourbillon.